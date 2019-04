El juez de Lezo no se cree la versión del principal sospechoso de los amaños de OHL

"Es que con esta cantidad de dinero nos parece un poquito increíble; si usted se dedicara a hacer transferencias de una forma continua por ese importe, yo entiendo que no se acordara, pero no creo que hubiera hecho muchas". Lo dijo el propio el juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, en pleno interrogatorio al entonces testigo y ahora principal sospechoso de los amaños de OHL, Felicísimo Ramos.

Esta semana se ha dado a conocer que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional investiga en una pieza secreta de Lezo las presuntas mordidas de la constructora en varios puntos de España. Según han confirmado fuentes jurídicas a Vozpópuli, el principal señalado es Ramos, el mismo que a finales de 2017, en el marco de las primeras declaraciones para esclarecer el caso, respondió a las preguntas de la Fiscalía anticorrupción.

En aquel entonces, el que fuera director de control de gestión compareció en calidad de testigo por supuesto pago de una mordida de 1,4 millones de euros de OHL al expresidente de la Comunidad de Madrid IgnacioGonzález a cambio de la adjudicación de la construcción de un tren de cercanías entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero.

"¿Le reclamaron a usted esos pagos, el contrato que soportaba esos pagos?", preguntó el fiscal Carlos Iañez. Ramos dijo que, según lo que había visto en el correo de notificación, sí, pero no dio nombres; insistió en que no recordaba lo sucedido. Ante el titubeo del testigo, el representante del ministerio público soltó de forma tajante: "¿Está usted tapando a alguien?". "No, de momento no", respondió.

El fiscal sospechó hace ya dos años que Ramos podría estar encubriendo a algún alto mando de la constructora. Pero el hombre reiteró que no se acordaba y que desde el día anterior, cuando le citaron a declarar, hasta el momento del interrogatorio estaba "dándole vueltas" a lo que pasó para intentar recrearlo ante el tribunal.

"No es una gran cantidad"

El argumento no logró convencer al juez, quien insinuó que una transferencia de 1,4 millones de euros no es tan fácil de olvidar. "Con esta cantidad de dinero nos parece un poquito increíble", señaló. Ramos intentó justificarse de nuevo: "A lo mejor ese importe de dinero parece mucho, pero para las operaciones que se hacen en el exterior no es una gran cantidad".

Ahora, tal y como adelantaron El Independientey El Confidencial, el magistrado de la Audiencia Nacional analiza varios contratos de obra pública en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid, que podrían haber sido amañados previo pago de comisiones ilegales por un valor de unos 40 millones de euros.

Vozpópuli ha podido confirmar que, en el marco de la investigación, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregaron al magistrado un documento con las transcripciones de las conversaciones telefónicas de Felicísimo Ramos, cuyo teléfono y ordenador fueron objeto de intervención por orden judicial, al igual que con el directivo Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas.

Ramos, según su propia versión, sería una persona de confianza de los directores generales de OHL debido al tiempo que llevaba trabajando en la empresa. Los datos derivados de las pesquisas demuestran que tras su salida de la constructora seguía manteniendo poderes en algunas de las sociedades y filiales que dependían de Huarte, compañía del Grupo Villar Mir.