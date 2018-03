El nuevo modelo de contrato de los 'riders': trabajar 70 horas para cobrar 1.300 euros

Los repartidores de empresas como Glovo o Deliveroo tienen que trabajar unas 80 horas semanales para lograr un sueldo neto de unos 1.300 euros debido al cambio de contrato. El salto al modelo TRADE ha precarizado aún más esta forma de trabajar.

Antes, los repartidores, también llamados 'riders', cobraban por horas, lo que les aseguraba un sueldo a final de mes 'fijo' y un calendario cerrado. Se trataba de un modelo que también era precario, se pagaba a unos 5 euro netos la hora, pero al menos daba cierta estabilidad, según explica a Vozpópuli, Dani Gutiérrez, ex repartidor de Deliveroo y uno de los precursores de la plataforma Rider X Derecho.

Pagado por horas, el empleado cobraba poco, pero al menos se aseguraba un sueldo, ya que en las "horas más bajas" del día se les seguía remunerando. Tras un cambio de modelo, al repartidor se le comenzó a contratar como TRADE (trabajadores autónomos económicamente dependientes).

Esto implica que el asalariado depende de sólo un cliente, debido a que tiene que recibir de una empresa al menos el 75% de sus ingresos. Pagan su cuota de autónomo y disponen de su propia infraestructura o material de trabajo (una bicicleta y un teléfono móvil).

Pues bien, con este modelo, el repartidor solo cobra por los pedidos que haga en una hora. Si en determinados momentos de su jornada no se requiere de sus servicios, el autónomo no cobra. Se trata de un modelo que se muerde la cola y que les obliga a estar pendiente a todo momento porque se le puede requerir cuando la empresa lo desee y si no aceptan los pedidos se le baja su calificación dentro de la empresa.

"Si cobras, bien y si no, que te jodan"

Gutiérrez explica que los empleados tiene que aplicar a 60 horas para poder trabajar 20. Esto implica que 40 horas a la semana se quedan en vacío y sin cobrar, pero no pueden buscarse otro trabajo porque "si rechazas muchos pedidos te pueden llegar a despedir", asegura el ex repartidor.

Además, este nuevo modelo de contrato le ha evitado a la empresa muchos quebraderos de cabeza. Con el anterior tenían que hacer unos calendarios de repartidores muy complicado, ahora no. "Si cobras, bien y si no, que te jodan", explica.

A todo esto hay que sumarle más inseguridad en el trabajo porque se ha abierto el radio de repartición y paga menos por kilómetros.

Madrid, Barcelona y Valencia

Los 'riders' tiene abierta multitud de causas judiciales en Madrid, Barcelona y Valencia. En esta última, la justicia ya le ha dado la razón a los repartidores y ha obligado a Deliveroo a pagar 175.000 euros por altas a la seguridad social. Pero esta es la punta del iceberg, porque el día que salgan las sentencias en Madrid y Barcelona, estás serán millonarias, asegura fuentes del sector a este medio.

Asimismo, Gutierrez afirma que en Madrid, Deliveroo llegó a un acuerdo con dos repartidores justo antes de que saliera una sentencia favorable porque saben que en el momento que esto salga, el modelo de negocio va a desaparecer.

Inspección de trabajo ya ha corroborado que los repartidores no son colaboradores sino repartidores, pero Deliveroo va a presentar alegaciones al respecto. También hay abiertas demandas colectivas a nivel judicial.

¿Cómo es el proceso de selección?

Entrar a la no plantilla de Deliveroo es "súper fácil". Rellenas una solicitud y vas a una dinámica de grupo, en la que te explican cómo será tu trabajo pero no te enseñan a desenvolverte en el mundo del autónomo.

"Sólo te dicen que te tienes que hacer autónomo, pero no te explican qué tienes que hacer la declaración de la renta cada tres meses, ni te ayudan cuándo tiene un problema, se limpian las manos", explica Gutiérrez.

Además, como para la mayoría de los 'riders' se trata de su primer empleo no tienen ni idea de cómo actúa y en el mejor de los casos les repercute otro gasto más, el de una gestora. En el peor escenario, los repartidores se enfrentan a multas por el retraso de pagos.