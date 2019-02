Neinor entra en beneficio tras ganar 50 millones en 2018 y superar las mil entregas

La promotora Neinor Homes sale de pérdidas y gana 50 millones de euros en 2018, tras superar las mil entregas de viviendas y cumplir con los objetivos marcados para el año, según ha informado la compañía en un hecho relevante remitido a la CNMV.

Su consejero delegado, Juan Velayos, ha afirmado que este beneficio es el resultado de un "cuarto trimestre muy activo", que demuestra la "madurez" del proyecto frente a un escenario de mercado sin ningún extraordinario.

"Hemos conseguido entregar más de 500 viviendas en el cuarto trimestre gracias al trabajo del equipo", ha reconocido el número uno de la promotora, a la vez que ha advertido que "no ha sido fácil" porque han tenido que apurar hasta el último momento.

Ingresos de 2018

Los ingresos obtenidos en el año 2018 ascendieron a 382 millones de euros, de los que 313 corresponden al negocio promotor. Esta cifra es un 70% mayor a la registrada en 2017. El ebitda del grupo alcanzó los 56 millones de euros, casi siete veces más que en el ejercicio anterior. Este repunte también se dio gracias a las entregas del cuarto trimestre, ya que hasta septiembre, su ebitda se situaba en los 8 millones.

Neinor cuenta con un libro de pre-ventas acumulado de casi 2.800 unidades, tras sumas las más de 1.600 casa prevendidas en el 2018. Con este dato, la promotora cubre el 80% de las entregas de 2019 ya están comprometidas, al igual que el 30% de 2020.

Respecto a las licencias, Neinor cuenta con permisos concedidos para desarrollar más de 4.200 viviendas, de las que unas 3.300 están ya en construcción.

La deuda neta de la compañía se ha reducido en un 21,7%, hasta los 266,8 millones de euros, frente a los 340,8 millones acumulados en 2017.

Puja por los suelos de Sabadell

Velayos ha confirmado que Neinor está en la puja por los suelos de SDIN, la promotora de Sabadell, tal y como adelantó Vozpópuli. No obstante, ha lamentado que los altos precios que se piden por los terrenos hagan casi imposible que hagan un oferta ganadora. "Me temo que no va a ser para nosotros desde la perspectiva de disciplinado inversor", ha recalcado.

Sobre lanzarse al alquiler, el consejero delegado ha subrayado que la compañía ha barajado esa posibilidad pero la han descartado porque consideran que lo mejor para el proyecto es seguir enfocado "en lo nuestro (la promoción residencial)".

Velayos espera poder remunerar al accionista con dividendo lo antes posible. Ha dicho que lo más sensato es que el primero dividendo llegue en 2020, pero no descarta poder hacerlo en 2019.