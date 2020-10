Protección de Datos multa a Iberia por incumplir la política de cookies en su web

La Agencia Española de Protección de Datos ha multado a la aerolínea Iberia por incumplir en su página web las condiciones que impone la política de cookies. Tras la resolución hecha pública este miércoles, la compañía aérea deberá pagar una sanción de 30.000 euros por infringir la normativa.

El procedimiento se inició por una reclamación de una cliente en octubre de 2019 que, al buscar un viaje con Iberia, no tuvo la opción de rechazar las cookies y se vio obligada a aceptarlas para seguir navegando. Por estos hechos, en noviembre se requirió información a la entidad, pero ésta no respondió hasta dos meses después, en enero de 2020.

Iberia se defendió asegurando que "llevaba desde junio de 2019 trabajando en el diseño de la solución de adaptación de la política de cookies a las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos y la Nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales".

En este sentido, la aerolínea alegaba que "en el momento de recepción de la reclamación, en Iberia se estaban realizando pruebas finales en la página web para asegurar el óptimo cumplimiento de las recomendaciones" y (…) estaba implementado un banner que además de informar sobre la responsabilidad del uso de cookies en la página, que corresponde a Iberia, permite configurar los tipos".

"Información poco transparente"

Sin embargo, unos días después la Agencia procedió a constatar la veracidad de la información suministrada por Iberia y "se comprobó que además de seguir sin ofrecer la opción de rechazar todas las cookies, tal y como se denunciaba, (...) varios puntos de la política de cookies de la página no se ajustaban a las recomendaciones".

A la vista de estos hechos, Inspección de Datos abrió un procedimiento sancionador a la compañía aérea. Ahora el organismo público estima que Iberia "no cumplía las condiciones que impone la normativa en vigor", pues "proporciona información poco concisa, transparente e inteligible, en contra de lo recomendado".

Además, "si no se pulsaba el botón de 'aceptar' o de 'configuración de cookies', no se permitía al usuario seguir navegando, con lo que no se le daba la opción de rechazar el uso de cookies". Por todo ello, Protección de Datos ha impuesto una multa de 30.000 euros a Iberia, contra la que cabe un recurso contencioso-administrativo.