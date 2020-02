El Mobile tendrá un teléfono 24 horas para atender consultas del coronavirus

GSMA, la entidad organizadora del Mobile World Congress (MWC), habilitará un teléfono gratuito 24 horas para atender todas aquellas cuestiones relacionadas con el coronavirus que planteen los asistentes al salón, que se celebrará del 24 al 27 de febrero en Barcelona.

Este número, el +34900772020, estará operativo del 12 al 29 de febrero y aparecerá en la parte posterior de las acreditaciones de los congresistas, en la aplicación del MWC y en la señalización alrededor de la Fira.

Esta es una de las medidas que adoptará la organización para ayudar a mitigar la propagación del virus en un evento que prevé atraer a más de 100.000 asistentes, buena parte de ellos procedentes de Asia.

El impacto del coronavirus en el Mobile "sigue siendo mínimo"

GSMA ha asegurado este jueves que el impacto del coronavirus en el congreso "sigue siendo mínimo" y que éste se celebrará "según lo previsto".

GSMA, la patronal que agrupa a las empresas de telecomunicaciones de todo el mundo, ha explicado en un comunicado que sigue monitoreando y evaluando el potencial impacto del coronavirus en el salón, que continuará según lo planeado en los recintos feriales de Gran Vía y Montjuïc, como también lo harán los eventos paralelos YoMo y Four Years From Now (4YFN).

"España, la ciudad de Barcelona y la GSMA esperan dar la bienvenida a los asistentes del MWC Barcelona 2020", afirman los organizadores del congreso, al que este año no asistirá la multinacional surcoreana LG como medida preventiva ante el brote de coronavirus.

Frente a esta situación, las administraciones públicas, GSMA y las autoridades sanitarias han recalcado que mantendrán "una coordinación permanente" y que se implementarán diversas medidas para ayudar a mitigar la propagación del virus, entre ellas un consejo: evitar los apretones de manos para saludarse.

La organización del Mobile también pondrá a disposición de los interesados guías de salud y de recomendaciones higiénicas en los hoteles y medios de transporte de la ciudad, y señala que se han dado los consejos pertinentes a las marcas sobre cómo limpiar y desinfectar sus espacios.