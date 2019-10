Dos madrileños dueños de la marca 'VAR' amenazan con un freno inminente de su uso

La polémica del VAR traspasa los campos de juego. Francisco López, de 64 años, reivindica, con documentos oficiales, correos electrónicos cruzados, fotos y hasta un antiguo reportaje televisivo de Telemadrid la propiedad intelectual del producto del Videoarbitraje en el fútbol como un invento suyo registrado en 1999 bajo el nombre de "El fútbol del siglo XXI".

Ello, tras una colaboración con la propia FIFA y la Real Federación Española de Fútbol, con las que este madrileño de la construcción contactó a través del exárbitro y hoy jefe del departamento de arbitraje de la FIFA, José María García-Aranda."Hoy, en todo el fútbol mundial, se utiliza el mismo protocolo que yo inventé en 1999", asegura López. "Pero no vale de nada lo que se dice si no se hace nada al respecto".

Así, con la inscripción de su producto en el Registro General de la Propiedad de 1999 en mano ,ha presentado una querella penal por plagio contra Gianni Infantino (presidente de la FIFA), Ángel María Villar (expresidente de la RFEF), el propio José María García Aranda y Luis Rubiales (actual presidente de la RFEF), a los que reclama un total de 15 millones de euros (asegura que serían destinados para ONGs contra el alzheimer y el cáncer con las que colabora) por implementar el uso de lo que, entiende, es el mismo producto que patentó en 1999 sin su consentimiento. Valora ahora, además, la posibilidad de ampliar la denuncia contra otras entidades como las que ofrecen directamente el servicio requerido por las autoridades del fútbol (en el caso del fútbol español, la firma Hawk Eye).

Novedades inminentes

En el año que lleva presentada la querella, ningún juzgado se ha considerado competente para juzgarla, lo que ha hecho que sea la Audiencia Provincial de Madrid la que tome la decisión final sobre quien emprenderá la instrucción.

Fuentes conocedoras del proceso judicial han apuntado a Vozpópuli que la decisión de la Audiencia Provincial se conocería este mismo mes y que, el juzgado correspondiente podría, de no mediar demora, definir la admisión o no a trámite ya en el actual mes de octubre o de noviembre de este año.

Por lo pronto, Francisco López consulta sus movimientos con Miguel Galán, residente de Parla, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores, CEO del Villaverde SAD y excandidato a presidir la RFEF, que registró el pasado mes de febrero la marca 'VAR - Video assistant referee' en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (Euipo) para rubricar su condición de propietario industrial de la marca (y poder así comercializar sus derechos), ya reconocida en España. Galán ha decidido, en paralelo, sumarse como acusación particular al proceso de querella emprendido por López.

Galán amenaza con mover hilos de cara a la explotación televisiva del Var por su cuenta y con federaciones de otros países de no mediar un acuerdo con Mediapro

"Yo prefiero no hablar de plazos porque sabemos como es la Justicia de este país; en EE.UU. se habría resuelto en 24 horas", dice López sobre la querella. En el caso de que sea admitida, los denunciantes no ocultan que sopesan la posibilidad de requerir, como medida cautelar inmediata, la suspensión del uso del VAR, lo que, tratándose de un juicio en España, salpicaría de entrada al menos al fútbol español.

Paralelamente, la semana entrante vence el plazo de la productora de Jaume Roures, Mediapro, para presentar alegaciones contra la solicitud de Galán en Europa. Los de Roures entienden que se trata de una marca que ya existe y de la que ellos son su propietario industrial al haber registrado previamente el acrónimo 'VAR' ante la propia Euipo.

Acuerdo de explotación

Según ha podido saber este periódico, la Euipo se pronunciaría, a más tardar, en enero o febrero del próximo año. Salvo que el ente europeo determine que Mediapro es el dueño exclusivo de la propiedad industrial de ambas marcas, Galán amenaza con mover hilos de cara a la explotación televisiva de 'su marca' por su cuenta y con federaciones de otros países de no mediar un acuerdo con la productora, que tiene ya vendido el producto en cerca de una decena de competiciones a nivel internacional.

"Lo que queremos es llegar a un acuerdo sobre la explotación comercial del VAR que satisfaga las reclamaciones que consideramos justas", dice Galán. "Con Francisco (López) estamos a una. Hace poco empezamos a tener reuniones tanto con Mediapro como con gente de la Federación, pero si no media acuerdo alguno seguiremos adelante con la querella, la Euipo - que no contemplo que no me dé la razón porque supondría ir en contra de lo que ya ha dicho la oficina española -, y una demanda por lo civil si la querella penal es desestimada".