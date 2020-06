El Ayuntamiento de Madrid no ha resuelto aún cerca del 90% de las peticiones de los bares para poner terraza

Los bares de Madrid se adentran el lunes en su particular 'nueva normalidad', ya dependiente de cada comunidad, con nuevas limitaciones para el sector hostelero. Según se conoció este viernes, el Ejecutivo madrileño ha decidido establecer dos fases en las que se plantea alguna restricción. La primera, hasta el 5 de julio; la segunda, a partir del día 6.

Nuevas normas que, en lo que respecta a bares y restaurantes, fijan que el aforo en espacios cerrados sea del 60% y, a partir del 6 de julio, aumente al 75%. En las terrazas, mientras tanto, la ocupación será del 80% y, en la segunda fase, del 100%. En todos estos espacios seguirá siendo obligada la distancia de 1,5 metros y, si no puede mantenerse, el uso de la mascarilla.

Las nuevas medidas, no obstante, no han alegrado del todo a los hosteleros madrileños que, aunque valoran los aumentos de aforo, tienen serias dudas de que el consumo registrado estas semanas vaya a poder seguir manteniéndose. "No sabemos si el consumo se va a poder seguir manteniendo con la oferta mucho mayor", explica Juan José Blardony, director general de Hostelería Madrid, la patronal que agrupa a los 19.000 establecimientos hosteleros de la capital.

Por eso, desde la patronal pretenden "hacer un llamamiento" a la administración municipal para que responda a todos los permisos de terraza que se han solicitado en los últimos meses "y los agilice". No en vano, y pese a la intención del Consistorio de hacer sencillos y resolver rápidamente estos trámites, según los datos de Hostelería Madrid, a los que ha accedido Vozpópuli, desde que comenzó a vislumbrarse la 'desescalada' se han solicitado la apertura de 2.071 terrazas en la capital. De todos estos expedientes, solo se han resuelto 253, de los cuales 168 se han concedido y 85 se han denegado.

Es decir, casi un mes de la apertura de las primeras terrazas en la fase 1, el Ayuntamiento de Madrid mantiene sin respuesta más de 1.800 solicitudes y solo ha respondido al 12% del total registrado. En la actualidad, en Madrid hay 19.000 locales de restauración, de los cuales 5.400

Los ERTE, sobre la mesa

Con todo, y temiendo que el consumo no se recupere del todo con el resto de las aperturas, los hosteleros madrileños han solicitado también al Estado que resuelva cuanto antes la incógnita de los ERTE, puesto que todavía se desconoce hasta cuándo podrán ser alargados.

"Pedimos que el Estado mantenga los ERTE con las excepciones previstas", apunta Blardony, que pone el foco en los bares y restaurantes que aún no han levantado la persiana "por las dudas que le crea su viabilidad".