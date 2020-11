Julián Ruiz: “Estamos en un país en el que el populismo ha generado muchos tontos”

Julián Ruiz cuenta que conoció a Lou Reed cuando todavía vivía Franco. Se conocieron en el camerino del primer concierto del músico neoyorquino en Madrid y, de ahí, fueron hasta el Hotel Meliá Princesa. Reed estaba acompañado de un travestí y, en mitad de la noche, le entró un impulso de drogadicto y necesitó jeringuillas. Entonces, el protagonista de esta entrevista salió a buscarlas por la capital de España. La de los grises y las sombras de la dictadura. En el último año antes de su muerte, Reed y Ruiz conversaron tres veces, pues de aquella velada de los 70 surgió una amistad entre las partes.

Ruiz (Murcia, 1950) escribe actualmente artículos futbolísticos como El cortador del césped y mantiene su actividad musical, que durante varias décadas le ha llevado a producir a artistas como Tino Casal, Alaska y los pegamoides, Aviador Dro y Orquesta Mondragón. Es un tipo polifacético y poliédrico que en esta entrevista -telefónica- conversa sobre cultura, política y fútbol sin pelos en la lengua.

Pregunta: Da tiempo a hacer muchas cosas en la vida, ¿no?

Respuesta: (Ríe). Pues claro que da. El otro día me acordaba del momento en el que yo tenía 18 años. ¡Qué cacao mental tenía! Mi padre no quería que tocara la batería y, entonces, me metió en el Instituto Nacional de Educación Física porque quería que fuera profesor de gimnasia. Mientras, yo hacía Ciencias Políticas y escribía en Discóbolo, una revista semanal de música, y trabajaba con el Mariscal Romero en la radio.

P: ¿Usted sabe lo que son los ni-nis?

R: Está claro que los jóvenes ahora no tienen esa actitud activa. La gente joven no tiene esa capacidad de hacer cosas. Antes nos daba más tiempo a hacer cosas.

P: Se empieza a vivir muy tarde ahora...

R: Eso es. Meten a los jóvenes en una burbuja sobreprotectora y eso les perjudica. Nosotros éramos hijos del 'franquismo' y teníamos otra tensión. Luchábamos por la libertad... Era otro tipo de secuencia de juventud. Mira, había un tema de Manolo Díaz que se llamaba La juventud siempre tiene razón y la letra llamaba a estar activo. Todo eso se ha perdido. Es una pena.

P: ¿Teme que la covid-19 nos arrebaten unos cuantos años de vida?

R: Hombre, yo creo que a la gente joven le ha hecho mucho daño. A mí me ha hecho menos porque he sabido adecuarme al mundo de internet. Tengo mis proyectos, hago discos... Además, siempre he sido un lobo solitario. Todo mi proceso ha sido interior, de escribir, hacer música, crear y componer. Por eso, estar solo o recluido nunca me ha dado miedo. Me he llegado a pasar horas y horas y horas fumando, en un estudio pequeño, aguantando gilipolleces de otros. Eso es peor que estar solo. ¿Qué coño me van a hablar a mí de confinamiento?

P: ¿Cómo ve la situación política y social? ¿Nos hemos hecho más pobres y miedosos?

R: Creo que hay un afán de populismo tremendo y es porque en España la factura social y política ha creado un sistema de educación horrible. ¡Hoy los jóvenes no sabe nada!. El otro día me quedé asustado tras preguntar a un crítico musical de 23 años por My Generation, de The Who. ¡Y no sabía a qué me refería! ¿Pero cómo puedes ser crítico musical y no conocer My Generation? ¡No tienen ni idea!

P: No está la cosa para tirar cohetes, no...

R: Es que el nivel cultural e intelectual ha bajado hasta las catacumbas. Eso lo paga un país, ¿eh? Lo paga soberanamente.

P: Recuerdo que usted puso el ejemplo de Estopa como símbolo del atraso cultural español...

R: (Ríe) Mira, el otro día me metí en una sesión de la Fundación March sobre Cicerón, que siempre me ha vuelto loco, y había ocho personas. ¡Acojonante! Y Cicerón fue el que se cargó ideológicamente a Julio César. ¡Y nadie tiene ni idea! ¡A nadie le interesa! ¡Es acojonante!

P: ¿Ha creado eso una sociedad débil?

R: Pues mira, las dictaduras y las concentraciones de poder dependen siempre de la cultura del pueblo. Cuanto más tonto es, más derechos le quitan. Eso pasa en España.

P: Ahora dicen que van a crear un comité para controlar la desinformación y garantizar la verdad.

R: Como si alguien tuviera la verdad... Mira, yo me acuerdo que Robbie Robertson, de The Band, una vez contó que a Bob Dylan le preguntaron: Bueno, ahora que usted es Dios de la música, ¿qué va a hacer? Entonces, Dylan miró al periodista y dijo: “Me cago en tu vida, ¿qué voy a ser yo Dios de nada? ¡Yo no tengo la verdad! ¡Nadie tiene la verdad! A partir de ahí, se puede desconfiar de estos anuncios.

P: Entonces, ¿qué opina de la medida?

R: Que es puro populismo. De ese populismo que usa el poder para manejar a la gente y perpetuarse. Es tan sencillo como eso.

P: Usted lleva más de 60 años escribiendo en medios...(corta la pregunta)

R: Sí. Mi padre era cronista deportivo y me hizo hacer una crónica con 12 años. Y ahora sigo con El cortador del césped porque desde los 12 años no me ha costado mucho escribir una crónica de fútbol.

P: ¿Ha degenerado el periodismo deportivo?

R: Totalmente. Si lo viera mi padre ahora se moriría del atávico poder de los equipos sobre los periodistas, que se han convertido en corifeos del Real Madrid o del Atlético de Madrid. Eso, periodísticamente, es un pecado mortal. La objetividad y la ética profesional deben estar por encima de todo.

P: ¿Y usted de quién es?

R: A mí los madridistas me dicen que soy atlético y viceversa, fíjate (ríe). Ahora sospechan de ti si tratas de ser objetivo.

P: Ahora futbolistas, estrellas de la música y hasta empresarios pierden contacto directo con los periodistas y se refugian en sus equipos de comunicación y redes sociales...

R: Mira, hay un ejemplo palmario. Si hace 50 años The Beatles, The Rolling Stones o The Kinks se hubieran vendido a la publicidad como ahora ocurre, los hubieran puesto a parir. Ahora, eso es lo que prima. Entonces, todo es un producto. ¡Todo es un producto! Pero bueno, hablábamos de periodismo... Ahí se ha perdido la ética y también los referentes. Ahora hay sesgo en todo. Hay veces incluso que veo a gente preguntar si un periodista es de izquierdas o de derechas. Y yo digo: pues no de izquierdas ni de derechas, ¡es periodista, imbécil!

P: El desengaño de las ideologías convierte a los periodistas en sospechosos...

R: Es un disparate. Si Valle-Inclán cogiera esto haría una crónica maravillosa sobre el esperpento de nuestros días.

P: El otro día escuché la última canción de C.Tangana. ¿Usted también es de los que piensa que las comparaciones entre la música de 1967 y de 2020 son odiosas?

R: Han cambiado mucho los gustos...Al final, todo se dirime en la gente joven, que es la que tiene que tirar del carro; y yo ya no veo gente de esa edad que coja una guitarra o un piano. Coge un ordenador o un teléfono móvil. A mí lo primero que me dieron es un piano porque mi padre lo tocaba de oído de forma alucinante. Tal es así que me decía: “joder, Julián, te has hecho rico con la música y eres el que tiene peor oído de la familia”. Pero bueno, dicho esto, te diré que también en 2020 se hace música de calidad, aunque se nota el cambio de gustos de los jóvenes.

P: Veo a Argentina y puedo citar a grupos que han movido masas, como Los Redondos o Soda Stereo; y una corriente de rock muy compacta. Aquí, en cambio, se habla de La Movida...como fue en realidad...

R: ¡Es que La Movida no existió! Eso es un invento de quienes no estuvieron allí. Todo se reducía a un piso cerca de la Glorieta de Bilbao en el que íbamos yo, Tino Casal, Alaska... ¡Y no hubo más! Eso y algunos conciertos en Rock-Ola. Bueno, lo más increíble es una persona que está en El País que escribió un libro sobre el tema y ha estado toda su vida en Burgos. Eso te dice todo sobre lo falso que es el relato de La Movida.

P: Pero, a lo que voy. Aquí no hay ningún estilo que haya movido masas...

R: Hombre, tú fíjate que aquí siguen destacando Alaska o Loquillo, con su buen nivel. Eso te da una muestra de la degradación musical de este país.

P: Hablemos claro. ¿Cuántos vinilos tiene usted en su casa?

R: Hice dos casas nuevas para meter todos mis discos. Es imposible saber el número exacto. Mínimo, tengo 400.000.

P: Son muchos...

R: Son muchos.

P: ¿Cuál es el más valioso?

R: Hay muchos valiosos. Hay uno que tiene muy poca gente y se grabó cuando Pink Floyd vino a España en junio de 1988 y sólo editaron 40 o 50 vinilos. Han llegado a pagar fortunas por ese disco.

P: Valdrá una millonada todo lo que tiene ahí...

R: Hombre, yo los tengo a buen recaudo y los que son más importantes están en un sitio especial, fuera de mi casa, como reliquias.

P: ¿Cuál es su disco más extraño?

R: Hubo un concierto en el Western Hall de Nueva York, de Mick Jagger, para su tercer álbum en solitario. La canción estrella era Sweet Thing, que estaba dedicada a Carla Bruni, que era su amante en aquella época después de que se la quitara a Eric Clapton. Allí nos dieron un disco de chocolate de Sweet Thing. ¡De chocolate fuerte! ¡Si le ponías una aguja sonaba!

P: Le he leído anécdotas de diversos artistas internacionales con los que ha tenido relación. Después de conocerlos, ¿qué porcentaje de las leyendas urbanas que acompañan a su trayectoria diría que es cierto?

R: ¿Qué quieres decir?

P: Pues mire, recuerdo una anécdota de Led Zeppelin que decía que se hospedaron en un hotel-barco y utilizaron un pequeño tiburón para tener sexo con una groupie. Y no le voy a decir nada de las aventuras sexuales de Jagger o Bowie. Juntos y por separado...

R: Estas últimas son verdad. Mira, una vez le pregunté a Jagger: “pero bueno, si yo te vi con un travestí en el Hotel Reina Sofía de Barcelona la primera vez que estuviste en España”. Entonces, me dijo: “bueno, eso era en los 70. Entonces, era lo que se estilaba”. Y es verdad. Entonces, no había SIDA y la libertad sexual era manifiesta.

P: Su amigo Lou Reed se inspiró en un transexual para escribir 'Coney Island Baby'...

R: ¡Claro! Por ejemplo, Lou Reed y David Bowie, como eran mis dos ídolos, son los que me conocían y me querían más. Lou Reed me llamaba por teléfono alguna vez... Pero yo creo que la sensibilidad que tenían era debida a su bisexualidad. Bowie era un gran depredador de mujeres, pero también le gustaban los hombres. Y a Lou Reed...pues igual.

P: Póngale un poco de picante. Diga lo más llamativo que ha visto en su relación con estas personas...

R: (Piensa) Me impresionó mucho Kevin Parker, de Tame Impala, que tiene una inteligencia preclara y además sabe todo de la psicodelia de los años 60. Me impresionó mucho.

P: Quiero hablar ahora con 'El Cortador del Césped'. ¿Qué le pasa a usted con Zidane?

R: Pues ya has visto, como hay tantos periodistas afines a la causa, siempre lo han defendido y le han ensalzado, pero para mí es un alineador. Mira, yo era muy amigo de Luis Aragonés con mi padre. Tuvimos largas conversaciones con whisky por la noche. Entonces, era entrenador. ¿Imaginas que eso ocurriera ahora? ¡Imposible! Habría que hablar con el ministerio de propaganda de cada club para que te dieran su versión sobre lo que quisieran. Y eso distorsiona la realidad y hace que entrenadores como Zidane estén inflados por la prensa.

P: Usted ha criticado la excesiva buena prensa de algunos jugadores españoles, de los que hablan mejor de lo que merecen. Como Isco...

R: A Isco hace años que le señalé. ¿Ahora se han dado cuenta? Te digo yo que estamos en un país en el que el populismo ha generado muchos tontos.

P: Se decía que teníamos la mejor sanidad del mundo y la mejor liga de Europa...

R: Sí, la propaganda decía que la española era la mejor liga de Europa, sí, cuando está muchos escalones por debajo de otras.

P: ¿Florentino Pérez presiona a los críticos, como usted?

R: A mí me puso a parir porque Zidane no me gustaba como jugador, cuando, en realidad, el Real Madrid jugaba mejor sin él en aquellos años.

P: ¿Ha pedido su cabeza alguna vez?

R: Yo creo que no. Siempre me ha tenido respeto y como sabe que tengo dinero, que vivo bien y que no necesito esto para sobrevivir, que no soy sospechoso.

P: Ya que usted es millonario...

R: Yo no soy millonario...sólo en ilusiones.

P: Pero ya que tiene dinero y no tiene nada que perder, me gustaría que se metiera en un jardín. Hablemos de política.

R: Bueno, el gran problema de la política es que siempre esconde intereses, que son los del dinero y los del poder. Además, como pagan mal desempeñando esta actividad, pues cualquier persona inteligente no se mete en este mundo porque gana más en otros campos. Aparte, todo se ha ridiculizado, ya no hay izquierdas ni derechas. Eso es una utopía de los viejos socialistas, que se han quedado en la literatura de la editorial Ruedo Ibérico. Ahora hay una izquierda obsoleta y reaccionaria. ¿Y la derecha? Es como una locura. Hay quien todavía defiende a Franco. ¡Qué absurdo! A ver, yo no quiero ponerme de ningún lado, aunque siempre me he puesto del lado del progreso. Yo he sido progresista en la música, pero claro, yo ese concepto lo asocio al progreso de la Humanidad, no a una ideología concreta. Eso es estúpido. Es un eslogan.

P: ¿Pero no cree que ahora la nueva Inquisición la hacen quienes enarbolan la bandera del progresismo?

R: Te voy a decir una cosa: Inquisición siempre ha habido. Incluso antes de que la inventaran.