Los tripulantes de Ryanair de España, Bélgica y Portugal convocan una nueva huelga para finales de septiembre

Los tripulantes de cabina de Ryanair vuelven a la huelga. USO y Sitcpla por España; UILTrasporti y FILT-CGIL por Italia; el SNPVAC portugués; CNE/LBC belga y FNV de Holanda han acordado este viernes en Roma volver a realizar paros de 24 horas, tras evaluar el buen resultado de seguimiento de las diferentes huelgas estivales y la nula reacción de la empresa.

Según informa en un comunicado USO, en su reunión de este viernes en Roma, los sindicatos han decidido “convocar una nueva jornada de paro en todos los países que acudimos a la huelga de TCP en julio, y a la que previsiblemente se unirán más países, al menos Holanda. Esa huelga se convocará para la última semana de septiembre, si bien tenemos que armonizar las distintas legislaciones para encontrar el día exacto en el que todos podamos coincidir”, explica Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo.

En este sentido, informan que “el día exacto se conocerá antes del 13 de septiembre, fecha límite de convocatoria para algunos de los países”. En Roma, cuarta reunión desde que comenzase el trabajo conjunto en Lisboa en abril, “han estado por primera vez representados todos los sectores implicados en el conflicto Ryanair, con presencia de tripulación de cabina, pilotos y personal de Tierra”, explica Iglesias.

Por su parte, Ryanair señala en un comunicado emitido desde Irlanda que "el Consejo y la dirección de Ryanair están comprometidos con el reconocimiento sindical y trabajando constructivamente con nuestra gente y sus sindicatos para abordar sus preocupaciones razonables, siempre que esto no altere el modelo de bajo coste de Ryanair o nuestra capacidad de ofrecer tarifas bajas a nuestros clientes", indican.

Ley laboral

El responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo considera que “es normal que nos unamos todos, teniendo en cuenta que Ryanair ha seguido ignorando, tras meses de negociaciones y reuniones, la ley laboral de cada país en el que opera. Por el contrario, ha seguido con la política de hostigamiento a la plantilla que ha sido su sello por décadas en el trato a los trabajadores".

El último de estos episodios, según han puesto en común los diferentes sindicatos, “ha sido un rosario de cartas intimidatorias por haber ejercido el derecho a la huelga y amenazas con no cobrar un plus de asistencia por lo que ha sido el ejercicio de huelga y no una falta justificada”, explica Ernesto Iglesias.

Con respecto a los pasajeros, “ya vimos durante las anteriores huelgas el trato que han recibido por parte de la compañía y el apoyo que nos han trasladado. Sentimos provocar un nuevo contratiempo y hemos intentado avisar lo antes posible, pero es necesario cortar el problema de raíz para que en el futuro la compañía cumpla con la legislación para trabajadores y usuarios”, concluye el responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo.