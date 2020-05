Solo el 10% de los hosteleros de Madrid abrirán sus terrazas en la fase 1

La asociación Hostelería Madrid ha cifrado en un 10% la apertura de las terrazas en la fase 1 de la 'desescalada' planteada por el Gobierno central, que ha comenzado este lunes en la Comunidad de Madrid.

Así lo han extraído de una encuesta realizada a sus encuestados, en la que han recogido, además, que el 60% tiene intención de hacerlo en la fase 2, mientras que el 30% restante en la 3. Los que no abren lo hacen porque sus terrazas son "demasiado pequeñas", porque "no les resulta rentable" que los trabajadores salgan del ERTE o porque la Junta Municipal no ha respondido a su solicitud.

Las principales preocupaciones de los empresarios son la escasez de clientes y el bajo consumo, que preocupa al 69,62% de los empresarios así como los gastos sociales de los ERTE, que lo hacen al 59,74%. Además, un 48,75% teme la evolución de la enfermedad y a posibles contagios y un 33% los gastos en materiales de higienes y prevención.

Desplome de la facturación

Respecto al impacto económico de la crisis del coronavirus que prevén las empresas de hostelería en sus negocios en el conjunto del año 2020, motivado por la crisis sanitaria, el 50,65% de los encuestados prevén que este año facturarán la menos de la mitad de lo que facturaron el año 2019 mientras que el 45,45% consideran que lo harán entre un 25% y un 50% menos que el año anterior.

Por su parte, el 2,6% prevé facturar entre un 10% y un 25% menos y apenas un 1,3% estiman vender un 10% menos que el año anterior.

El director de Hostelería Madrid, Juan José Blardony, ha manifestado que desde la asociación pedirán al Gobierno regional "que aumente del 40 al 50% de la capacidad en el interior de los locales para favorecer la apertura en fase 2". "Es fundamental que recuperemos la actividad de las empresas y que el consumo vaya evolucionando positivamente", ha subrayado.