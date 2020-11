El Gobierno trabaja en un plan de ayudas a la hostelería sin hablar con los hosteleros

El Gobierno se encuentra estas semanas trabajando en un plan de ayudas específico para los bares y restaurantes españoles, con el objetivo de mantener a flote al máximo número posible de negocios tras la crisis del coronavirus. Lo anunció el pasado día 28 de octubre, en el marco de los premios de la patronal Hostelería de España, pero desde entonces los empresarios hostelerosno han recibido novedades ni han sido llamados para participar o valorar los avances sobre el proceso o sobre las reuniones que se están manteniendo para ello.

De hecho, el Ejecutivo insistió entonces, hace más de 15 días, que su intención era convocar una conferencia extraordinaria con las comunidades autónomas y los municipios para analizar los pormenores del plan. Este lunes, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, apuntaba que el Gobierno "ya está hablando" con estos organismos, pero no hacía mención sobre la prometida conferencia extraordinaria.

Los hosteleros, por su parte, desconocen en qué punto se encuentra el proceso desde el día en que se anunció, algo que también supieron por el acto en el que se comunicó públicamente y no antes. No obstante, apremian para que el plan se dé a conocer "cuanto antes". "No tenemos constancia de si el plan está avanzado, pero en otros países europeos se han anunciado las medidas de apoyo desde el mismo momento en el que se imponían las restricciones", cuentan fuentes de la patronal.

En esta línea, esperaban conocer las líneas estratégicas del plan de ayudas en el marco de la reunión del Consejo Español de Turismo (Conestur), que tuvo lugar el pasado viernes, algo que no ocurrió. En ese encuentro, explican fuentes conocedoras del mismo, se puso sobre la mesa un plan de modernización y competitividad del sector, pero no se habló sobre las ayudas.

Con todo, es de esperar que los empresarios hosteleros no sepan del plan hasta que se dé a conocer. Así, la vicepresidenta económica recalcaba este lunes que el plan se haría público cuando estuviera terminado por completo.

Peticiones a Maroto

En este sentido, hasta el anuncio los hosteleros han transmitido sus peticiones y sugerencia de plan de choque a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, con quien han mantenido la interlocución durante estos meses.

En esos encuentros, la patronal ha solicitado que dicho plan incluya ayudas directas al sector por valor de 8.500 millones de euros. Con esta cifra, insisten, el desplome sería menor y "se podría prevenir un impacto muy considerable en las arcas públicas" en términos de reducción de recaudación de IVA, IRPF, Impuestos Especiales, Impuesto de Sociedades y cotizaciones a la seguridad social.

Asimismo, los hosteleros consideran necesarias nuevas medidas fiscales, económicas y laborales para que sean aprobadas en el marco de la conferencia anunciada por el Ejecutivo. Por el momento, desconocen los avances del Gobierno y si sus ruegos están siendo tenidos en cuenta.