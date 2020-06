El frente contra Luis Rubiales se diluye: "Tiene a su amigo Pedro Sánchez de su lado"

"Rubiales, que va por ahí diciendo que es amigo de Pedro Sánchez (48), tiene a su amigo de su lado. El Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), ha actuado y está actuando a favor de Luis, y así, es imposible competir contra él por la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol", dicen fuentes cercanas a la ya frustrada candidatura alternativa de Iker Casillas.

El portero campeón del mundo con España en Sudáfrica nunca fue la opción ideal de la corriente opositora a Rubiales (42), exfutbolista trotamundos licenciado en Derecho y expresidente del sindicato de futbolistas que llegó a la RFEF en mayo de 2018 (poco antes, casualmente, de la moción de censura que aupó a Sánchez a La Moncloa) e hijo de Luis Manuel Rubiales, exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada y exalcalde socialista de Motril procesado en una de las piezas del caso de los ERE.

La corriente contraria a Rubiales se nutre de abogados y sobre todo empresarios de distintos sectores ligados al fútbol y de varios de los barones territoriales de la propia Federación, y para ellos, la opción ideal era convencer a una figura mediática pero con talante político y de gestión, la del propio expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, de presentarse.

"Apostamos ahora a alguna reacción de última ahora"

Paralelamente, este frente confiaba en que la figura de Rajoy tendiera a solventar buena parte de las ahora recurrentes fricciones entre la actual RFEF y la patronal de los clubes profesionales de primera y segunda, La Liga de Javier Tebas. Este último tiene como socio televisivo al grupo Mediapro de Jaume Roures que tiene como responsable de su división internacional a Miguel Cardenal, secretario de Estado de Deportes del Gobierno del propio Rajoy que dio a La Liga la venta centralizada de los derechos televisivos de los clubes.

"No hay nada de nada", se limitaron finalmente a responder a este medio fuentes cercanas al propio expresidente del Gobierno, que públicamente había dejado, de forma o no intencionada, que crecieran los rumores. Otras fuentes señalan que la buena acogida mediática de la candidatura de Iker pudo quizá terminar de convencer a Rajoy de no mover pasos.

En cualquiera de los casos, la realidad ahora es que la corriente que quiso impulsar sus opciones, que tanteó luego a Albert Rivera y que veía en Casillas una candidatura "de futbolistas" a la que ir nutriendo poco a poco como puente de salida "al peor escenario, que es la continuidad de Rubiales", reconoce ahora que se ha quedado sin alternativas. "Apostamos a alguna reacción de última ahora", afirman. "Prefiero a cualquiera antes que a Rubiales", dijo públicamente en una ocasión Tebas.

"Quería un proceso electoral justo, transparente y realmente participativo, buscando lo mejor para el fútbol español y en esta ocasión creo que no se ha apostado por ello, espero que en próximas elecciones se pueda dar, conmigo o con otros candidatos", afirmó Casillas en el comunicado de renuncia a la candidatura a presidir la RFEF.

Detrás del párrafo referido late la resignación del excapitán de la selección española por la incapacidad para asegurarse los apoyos necesarios -defienden fuentes cercanas que por falta de tiempo- para derrotar a Rubiales. La votación, de la que participan las federaciones territoriales, equipos y jugadores profesionales y no profesionales, está prevista para la segunda quincena de agosto (sería en septiembre como tarde) después de que el Consejo Superior de Deportes de Irene Lozano (quien defendió a Rubiales cuando se produjo el 'caso Lopetegui' durante el Mundial de Rusia) se mostrara favorable a agilizar el proceso electoral dentro de la nueva normalidad.

Ya en la semana previa a la declaración del estado de alarma el CSD había autorizado, a pedido de Rubiales, por la vía urgente y contra el criterio del Tribunal Administrativo de Deporte, que las elecciones se pudieran llevar a cabo antes de la Eurocopa de naciones y los Juegos Olímpicos (lo previsto por orden ministerial era que fueran después de los Juegos).

La diligencia del CSD en favorecer la "estabilidad del organismo que aspira a impulsar la candidatura al Mundial 2030", conjugada con la crisis del coronavirus, ha debilitado a un Casillas que ha tenido que ver a su rival envalentonado por otros 'guiños' del Gobierno.

'Guiños' del Gobierno de Sánchez a Rubiales

Como informó este medio, el CSD de Lozano se ha comprometido a apoyar la agenda internacional de Rubiales tras su polémica decisión de trasladar la Supercopa de fútbol masculino a Arabia Saudí.

Los Pactos de Viana de abril entre La Liga y la RFEF con mediación del CSD prometieron a los primeros la reanudación de la temporada a cambio, entre otras cosas, de garantizar a los segundos casi doblar lo que recibían hasta ahora de la patronal de los clubes profesionales masculinos.

Durante el estado de alarma, en suma, el CSD adjudicó por decreto a la RFEF la venta centralizada de los derechos televisivos de los clubes de las competiciones bajo su tutela directa, esto es, el control del negocio televisivo de esas competiciones a partir de los próximos ciclos.

Y esto último dentro de un "decreto de medidas urgentes" para impulsar la economía ante el coronavirus que pilló, por ejemplo, por sorpresa a los clubes dela primera y segunda división del fútbol femenino, en las que 12 de los 16 equipos (siendo la excepción los más poderosos) tienen contrato televisivo en vigor con Mediapro hasta 2022.