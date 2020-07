Fernando Simón pide disculpas al sector turístico, pero descarta dimitir

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha pedido disculpas al sector turístico por sus comentarios del lunes, cuando celebró las medidas restrictivas de algunos países europeos para viajar a España y aseguró que es mejor que los ciudadanos de Bélgica o Reino Unido no vengan porque es "un riesgo que nos quitan".

Acto seguido, la Mesa del Turismo pidió su dimisión, aunque ahora Simón ha descartado hacerlo: "En todo caso, pido disculpas al sector turístico si se siente ofendido, lo siento mucho. Lo que sí les puedo decir es que yo soy un funcionario público y mi destitución o cambio de puesto depende de mis superiores", ha dicho en rueda de prensa.

"Entiendo que el sector turístico es muy importante para España y no me he cansado de repetirlo. Una parte importantísima de nuestra economía se basa en el turismo, eso es obvio. Ahora, eso sí, los riesgos se tienen que valorar de forma adecuada", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que "no es que tengamos que evitar que vengan turistas, pero no se pueden "negar los riesgos que pueden ir asociados" a su llegada. Y ha matizado: "igual que los asociados a los turistas españoles".

En cuanto su viaje a Portugal, Fernando Simón se ha negado ha hacer comentarios y ha catalogado "de mal gusto" la pregunta al tratarse de un asunto que forma parte de su "vida privada".