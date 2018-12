Renfe 'exige' a la CNMC que revise la viabilidad de su nuevo competidor alemán

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estudiará en las próximas semanas el proyecto de línea ferroviaria entre La Coruña y Oporto que ha presentado Arriva Spain Rail, filial de la alemana Deutsche Bahn. El regulador deberá estudiar la viabilidad económica de este plan, después de que Renfe lo solicitara el pasado 26 de noviembre, según han detallado a Vozpópuli fuentes conocedoras del expediente.

El objetivo de Arriva es que este tren pare en Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Guixar, Valença do Minho y Nine, antes de llegar a su ciudad de destino. Contaría con cuatro frecuencias diarias para recorrer en 2 horas y 46 minutos un trayecto de 342 kilómetros.

La CNMC deberá analizar en las próximas semanas -tiene un plazo de 6 semanas desde la recepción de toda la documentación- si esta línea ferroviaria es factible desde el punto de vista económico. En caso afirmativo, los trenes de esta empresa podrán comenzar a rodar, algo que espera hacer a mediados del año que viene.

Para tomar una decisión definitiva sobre este proyecto, la CNMC deberá ajustarse a las normas (ver metodología) que aprobó el pasado octubre, en las que se especifica que las rutas de transporte internacional de viajeros deberán pasar un análisis de equilibrio económico en el que se medirán sus costes fijos, variables y totales; así como la facturación por venta de billetes o los ingresos por la prestación de servicio público.

No hay que olvidar que el mercado de transporte internacional de viajeros por ferrocarril se encuentra liberalizado y, por tanto, los operadores pueden conectar España con otros países. No ocurre igual con las rutas domésticas, por lo que hasta 2020 -según las previsiones del sector- las empresas no pueden competir con Renfe en los trayectos que oferta.

El AVE de Air Nostrum

El pasado septiembre, después de varios meses de estudio, la CNMC aprobaba el proyecto presentado por ILSA S.A. -filial de la aerolínea Air Nostrum- para poner en marcha un tren de alta velocidad entre Madrid y la ciudad francesa de Montpellier, con paradas intermedias en Zaragoza, Barcelona, Perpiñán y Narbona.

Los horarios de salida desde Madrid serán a las 7:45 y 15:30, mientras que las salidas desde Montpellier son a las 7:00 y 15:30. El tiempo previsto para recorrer la distancia entre las ciudades de Madrid y Montpellier es de 5 horas y 47 minutos.

A finales de la semana pasada, Air Nostrum anunciaba una alianza con Acciona para realizar este proyecto a la que está previsto que se sume un nuevo inversor. De momento, la empresa española de promoción y gestión de infraestructuras ha adquirido el 50% de las participaciones de ILSA S.A., en el marco de este asociación.