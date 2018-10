El PP pide el cese de Rosa María Mateo: "Su cargo es incompatible con su sociedad patrimonial"

La administradora única provisional de Radiotelevisión Española, Rosa María Mateo, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados, a petición del Partido Popular, para explicar los motivos que le llevaron a crear una sociedad mercantil en 1993, designada Yanbu S.L., y que todavía se encuentra activa. Durante el turno de intervenciones, el diputado del partido conservador Ramón Moreno Bustos ha pedido su dimisión o cese como presidencia ante la "incompatibilidad" que supone el ejercer un alto cargo y mantenerse como administradora de una empresa.

A juicio de Moreno Bustos, la ley (3/2015) prohíbe que el presidente de Radiotelevisión Española mantenga un cargo en cualquier sociedad, máxime si tiene un objeto social que incluye actividades que realiza la corporación, como son las "cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición de música", como figura en el Registro Mercantil.

Rosa María Mateo ha explicado que la sociedad la creó hace 25 años para llevar a cabo el arrendamiento de inmuebles y ha añadido que nunca ha tenido ninguna notificación por parte de Hacienda por el impago de impuestos. "La actividad mercantil es privada y no tengo nada que señalar al respecto, pues no tiene nada que ver con mi actividad de administradora única", ha añadido.

En su segunda intervención, Mateo ha descartado que sea apoderada de la sociedad, pese a que en el Registro Mercantil no figura que haya dejado de ser apoderada solidaria desde su última designación, en 1998.

También ha incidido en que la sociedad cambió de objeto social después de que le despidieran de Antena 3 en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). "A mí se me expulsó de Antena 3 cuando el PP nombró a Gloria Lomana directora de informativos. Entonces, modifiqué su objeto porque tenía una posibilidad de tener trabajo en un momento en el que me había quedado en paro. La he querido disolver dos veces, pero me costaba tanto dinero que rehusé. Pediremos un préstamo, pero la desharemos, porque no quiero volver a tener que oír hablar de esta sociedad".

Moreno Bustos ha recordado que no consta que esa empresa haya abonado el Impuesto de Sociedades desde 2003, lo que -incide- sería ilegal. "Puede que algunas infracciones hayan prescrito, pero otras no. Y a esto se le llama fraude fiscal", ha denunciado.

El portavoz del PP ha señalado los trabajos que realizó para RTVE el hijo de la administradora única provisional, que también figura como titular de la sociedad Yanbu S.L. Esta referencia ha crispado a Rosa María Mateo, que ha llamado "mezquino y miserable" a Moreno Bustos. "Mi hijo trabajó hace años como traductor en RTVE; un trabajo que yo no le busqué. Éste es todo el mal que ha hecho mi hijo en esta sociedad".

La portavoz de Podemos, Noelia Vera, también ha pedido explicaciones a Mateo por la sociedad de la que es titular. "Necesitamos saber y tener más información porque la exigencia que está haciendo la sociedad con cualquier cargo público es clara. Le pido que dé más explicaciones (...), pues parece apuntar que a través de esta sociedad usted facturó trabajos periodísticos personales".

El diputado del PSOE José Miguel Camacho ha lamentado la campaña que sufre por parte del PP la máxima responsable de la corporación y ha incidido en que, según su información, su empresa no tiene ninguna inspección fiscal abierta. En su intervención, ha criticado el tono incisivo y los calificativos utilizados por Moreno Bustos y le ha trasladado un mensaje: "si quiere hablamos del marido de Cospedal".

"Purga" y "manipulación"

Moreno Bustos y el portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, también han criticado algunas de las decisiones que ha tomado el equipo de Rosa María Mateo sobre los programas informativos de RTVE. A su juicio, explican la bajada de audiencia que ha registrado La 1 en las últimas semanas.

"Usted ha menospreciado los principios de neutralidad, rigor y calidad informativa. Todo ello, como colofón de una purga en RTVE", ha lamentado Moreno Bustos, que ha lanzado un recado a Xabier Fortes, conductor de Los Desayunos de TVE y de Más Desayunos. "Desayunar tantas veces y con tanta manipulación no gusta a los españoles", ha afirmado.

Guillermo Díaz (Cs) ha incidido en que la gestión de Mateo es similar a la que se ha producido durante las últimas décadas en RTVE, con el PP y el PSOE en Moncloa. "Se ha producido un cambio de máscaras en el que muchos beligerantes contra al anterior dirección han sido premiados con nuevos cargos".

El diputado también ha criticado que los responsables de RTVE no incluyeran en el canal infantil Clan la bandera de España el día de la fiesta nacional. "También pueden pixelar la constitución o poner un pitido cada vez que hable el rey, no sea que ofenda a los acreedores parlamentarios de Pedro Sánchez", ha lamentado