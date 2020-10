Los empresarios rechazan repartir los fondos de UE por regiones: "Sería un desastre"

Varios directivos empresariales han avisado este viernes que sería "un gran error" y un "desastre" repartir por criterios autonómicos los 140.000 millones de euros que la UE va a destinar a España para la reconstrucción y han pedido al Gobierno contar con las empresas.

Los empresarios han defendido que se cree una comisión entre las administraciones públicas y el ámbito privado para determinar los sectores donde se deberían invertir con el fin de aprovechar la ayuda para transformar el modelo económico.

El mensaje lo han trasladado en el II Foro La Toja, en la isla pontevedresa, en una mesa redonda en la que han participado el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta; el de Renault España, José Vicente de los Mozos; el de Petronor, Emiliano López Achurra, y el de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet.

"Sería una gran error dividirlo entre las 17 autonomías. El café para todos sería un desastre. Ese dinero no es la panacea, al final va a ser poco para lo que necesitamos. Hay que concentrarlo en los buenos proyectos y estos son público-privados", ha reflexionado De Zulueta sobre los fondos de la UE.

El presidente del Círculo de Empresarios ha dicho que no tiene "ninguna confianza" en el criterio de un Gobierno del que forma parte Unidas Podemos y que está "desesperado" por lograr el apoyo de formaciones como ERC y EH Bildu para aprobar los Presupuestos de 2021.

El presidente de Renault España ha pedido al Gobierno crear un comisión público-privada para dedicar los fondos a proyectos estratégicos

De los Mozos ha afirmado que "lo más peligroso" es que los 140.000 millones se destinen "a pagar subsidios", cuando la prioridad ha de ser la reindustrialización.

Por ello, el presidente de Renault España ha pedido al Gobierno crear un comisión público-privada para dedicar los fondos a proyectos estratégicos.

"Que nos escuchen a la gente que sabemos de esto. Como desaprovechemos esta oportunidad, va a haber momentos muy duros en los próximos diez años desde el punto de vista industrial", ha alertado.

"Despolitizar" las ayudas

López Achurra ha manifestado la necesidad de que haya "una estrategia de Estado, no de las comunidades autónomas", y ha convenido en que son fondos que han de ir a la industria y no a "proyectitos".

"No es para hacer de su capa un sayo. Si alguien piensa eso, está equivocado. Esto no es un cheque en blanco. Es una oportunidad que no debemos de malgastar y hay que tener una mentalidad diferente", ha afirmado el máximo responsable de Petronor.

Malet ha demandado "despolitizar" las ayudas europeas y dedicarlas a "un plan de futuro de país" y no a "cohesión territorial" para contentar a las comunidades.

A su juicio, ese criterio regional sería "un riesgo enorme" porque se gastaría el dinero "en un mundo que no va a volver".

El presidente de la Cámara de Comercio de EEUU ha animado al Gobierno a buscar el consenso con los partidos y contar con "las mejores cabezas" del sector privado.

Es triste ver que no estamos unidos como país. No podemos estar atacando al rey por un lado, atacando Madrid por otro lado"

De Zulueta ha reclamado también un pacto de Estado entre los partidos que cuente con los empresarios, aunque ha mostrado su recelo de que se pueda lograr por la "ineptocracia" que caracteriza el escenario político.

"Es triste ver que no estamos unidos como país. No podemos estar atacando al rey por un lado, atacando Madrid por otro lado. Estamos enfrascados en peleas contra la Constitución que son tremendas en un momento en el que la única pelea importante es reducir la incidencia de la covid-19", ha comentado el responsable del Círculo de Empresarios.