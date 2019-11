Elon Musk 'rompe' el cristal "indestructible" del nuevo Tesla tras el fiasco de su nave espacial

Semana negra para el multimillonario Elon Musk. Un día después de conocerse la explosión durante una prueba de la nave interplanetaria 'Starship' de SpaceX, el magnate ha sufrido un nuevo episodio embarazoso durante la presentación en el Salón Internacional del Automóvil de Los Ángeles de 'Cybertruck', la nueva pick-up eléctrica de Tesla que saldrá al mercado por algo más de 36.000 euros.

Se trata de un modelo cuyas ventanillas y lunas blindadas Tesla promocionaba como "indestructibles". Sin embargo, en medio de una demostración para probar su eficacia, uno de los trabajadores de Tesla ha lanzado una bola de acero contra la ventanilla del conductor, que ha acabado fracturándose y desatando todo tipo de burlas hacia la compañía en redes sociales.

Glass window: *Is made of glass* Solid steel ball: “I’m about to end this mans whole career”#Cybertruck#Teslapic.twitter.com/5cqj21yqek