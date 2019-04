Comín arremete contra Casaus, el técnico díscolo del Banco de España: "Sus cálculos eran muy básicos"

El exjefe del grupo de Inspección del Banco de España en BFA-Bankia Pedro Comín ha comenzado su declaración en la Audiencia Nacional arremetiendo contra el que fuera su empleado.

Según su versión, los correos en los que José Antonio Casaus hablaba de unos saneamientos de 8.000 millones de euros en Caja Madrid carecían de rigurosidad porque eran cálculos "muy básicos" y porque había un informe oficial del mismo técnico en el que hablaba de 4.000 millones para la misma entidad.

Ante esta afirmación tan contundente, la fiscal del caso, Carmen Launa, le ha preguntado que si no se tuvieron en cuenta estas cifras por ese motivo, a lo que él respondió: "No es que no se tuvieran en cuenta, sino que hubo otros elementos que tenían más rigor".

Formación del SIP

El banquero también ha explicado que tampoco se podía tomar esta valoración en cuenta porque se había realizado de forma diferente al de las otras cajas del SIP, por lo que sería injusto.

Asimismo, ha recordado que el propio Casaus era uno de los técnicos más favorables a esta fusión fría, ya que era necesaria para la supervivencia de las cajas.

