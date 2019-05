David Cameron ficha por Afiniti, la empresa en la que es consejero José María Aznar

El ex primer ministro de Reino Unido David Cameron ha decidido incorporarse como asesor a la empresa de inteligencia artificial Afiniti, firma en la que figura como consejero el expresidente de España José María Aznar, según ha anunciado la empresa en un comunicado.

En concreto, Cameron presidirá el consejo asesor de Afiniti, encargado de aconsejar a la empresa en los "asuntos críticos" relativos a su negocio y estrategias.

Afiniti ha destacado los esfuerzos del político en "establecer los fundamentos de la estrategia digital de Reino Unido" durante el periodo que ejerció como primer ministro (2010-2016) y como líder del Partido Conservador (2005-2016).

Experiencia "muy valiosa"

"A medida que las oportunidades y los desafíos asociados con la inteligencia artificial se aclaran, la experiencia de Cameron como líder político a través de periodos complejos, tanto doméstica como internacionalmente, serán muy valiosas para Afiniti", ha apostillado la empresa.

Por su parte, Cameron ha indicado que durante su época como 'premier' británico se sintió "emocionado" de ver el "rápido desarrollo y el gran potencial" de la inteligencia artificial. "Por tanto, estoy encantado de que me hayan pedido presidir el consejo asesor de Afiniti, apoyando su trabajo para transformar el futuro de la atención al cliente y las comunicaciones interpersonales", ha agregado.

En el consejo, además del expresidente Aznar, también figura el expresidente de Verizon Larry Babbio y varios políticos estadounidenses.

En el consejo asesor que presidirá Cameron se sientan el expresidente de BP John Browne, el expresidente de la empresa editora del diario británico The TimesAndrew Knight, el ex consejero delegado de Thomson Reuters Tom Glocer, el ex primer ministro de Francia, Francçois Fillon, el expresidente de la Asociación Internacional de Tráfico Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) Alexandre de Juniac, el ex consejero delegado de Sony Nobuyuki Idei y el expresidente de Hertz John Tague, entre otros.