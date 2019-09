Los clubes españoles pagaron al menos 145 millones en comisiones a agentes de futbolistas desde 2013

El negocio de las comisiones por traspasos de futbolistas en favor de los agentes crece sin parar. Según las últimas estadísticas difundidas por el organismo rector del fútbol, la FIFA, los agentes se embolsaron a nivel global alrededor de 500 millones de euros por este concepto en 2018. El monto se ha ido disparando año a año en el ultimo lustro, a tono con la evolución del mercado de fichajes que en 2019 superó los 6.000 millones.

El organismo que preside Gianni Infantino no precisa ni los clubes ni los agentes responsables de esas transacciones pero reconoce que las cifras son "significativas".

Y no tanto por su valor absoluto sino por su relación con lo que han ingresado, por los mismos traspasos, los llamados "clubes formadores" de los futbolistas que luego nutren a los gigantes del balompié como el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus o el Manchester United.

Sin ir más lejos, las instituciones que forman a los jugadores desde que nacen hasta cumplir la veintena percibieron un total de 90 millones en 2018 en derechos de formación por los traspasos, menos de la quinta parte de lo que ingresaron los agentes solo en comisiones por los fichajes.

Abismo entre los agentes y los formadores

Se trata, pues, de un 'gap' que se ensancha año a año, de manera que, en el último lustro, los clubes formadores apenas ingresaron 450 millones por el éxito de los mismos futbolistas por los que los agentes sumaron más de 2.000 millones solo en comisiones.

El portugués Jorge Mendes, representante de jugadores conocidos en la liga española como Cristiano, James, Di María o Diego Costa, y el italiano Mino Raiola que representa a Pogba, Verrati o Insigne, abanderan este mercado con una facturación que ronda en torno a los 80 y 50 millones de euros anuales respectivamente.

Casualmente, las ligas italiana y portuguesa son, junto con la británica, las que más pagan de forma oficial y directa en comisiones por traspasos (132 millones, 43,5 y 155 respectivamente).

Entre las agencias de representación nativas españolas aparecen por ejemplo Bahía Internacional del exjugador José Antonio Martín Otín, conocido popularmente como 'Petón', que representa a jugadores como Kepa, Ceballos o Pedro, y Media Base Sport de Pere Guardiola (hermano de Pep), que supervisa a la promesa Brahím Díaz.

Los clubes españoles han pagado al menos de forma directa unos 145 millones de euros en comisiones desde 2013. De ellos, unos 35 millones fueron pagados en 2018, según la FIFA.

La FIFA pretende "regular" el mercado

La FIFA, en cualquier caso, difunde estas estadísticas la misma semana en la que ha ahondado públicamente en su proyecto para "regular" el mercado de los agentes en favor de potenciar a los clubes formadores. "Tenemos que traer a los agentes al sistema", inciden desde el organismo con sede en Suiza.

Así, el ente que preside Gianni Infantino proyecta poner un tope a lo que los representantes puedan exigir en concepto de comisiones: sería del 10% del monto del traspaso por parte del club vendedor y un 3% del comprador. Paralelamente, el agente mediador del traspaso y aquel que cobra del salario del futbolista (hasta un 3%) no podrían ya ser la misma persona.

El límite previsto sigue siendo superior a la actual media de las comisiones (del 8%) pero apunta a poner coto a 'peajes' como el que puso Raiola en 2016, cuando se llevó una comisión del 26% del traspaso del francés Paul Pogba de la Juventus al Manchester United en 105 millones de euros.

Conflicto a la vista

El mecanismo de control de la FIFA se vehicularía a través de una Cámara de Compensación por la que pasarían todas las transacciones y que se encargaría de velar por evitar "resultados no deseados" en un mercado hoy "dictado por la especulación" y así "moralizar los traspasos". En esa línea, articularía mecanismos para lograr multiplicar por hasta seis los fondos de solidaridad dirigidos a las instituciones formadoras.

La FIFA, en cualquier caso, reconoce que todavía está trabajando en pulir el proyecto hasta el punto de que no tiene claro cuándo se pondría en marcha esa Cámara que, entre otras cosas, simultáneamente tutelaría los traspasos y las comisiones - se prevén incluso sanciones como la de no poder fichar para los clubes que no se acojan al nuevo escenario -, y gestionaría las indemnizaciones a los equipos formadores.

"Esperamos que sea en 2021, pero falta mucho trabajo por hacer. Sabemos que algunos agentes no les va a gustar", dicen desde el órgano rector del fútbol.

El plan de la FIFA respecto a los agentes parece llamado a desatar una guerra en la Justicia entre la institución y los agentes

A bote pronto, el plan de la FIFA parece llamado a desatar una guerra en la Justicia entre la institución y los agentes.

"El derecho europeo no permite limitar los honorarios profesionales, son por naturaleza libres", advierte el agente de futbolistas y profesor de derecho mercantil, financiero y tributario en la Universidad Complutense de Madrid, José Ignacio Sánchez Parra. "Ya intentaron poner uno en el pasado del 3%... pero no se puede, y si lo hacen, cualquier agente podrá recurrirlo a los tribunales europeos y estos les darán la razón".

Este medio ha intentado recabar la versión de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas pero, al cierre de esta edición, no ha obtenido respuesta.