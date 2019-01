Carrefour pide a Deloitte ser excluido de su ránking mundial de distribución

Deloitte ha publicado este jueves el 'Global Powers of Retailing 2019'. En este informe, la consultora identifica a los 250 compañías de distribución más grandes del mundo, donde analiza su desempeño por geografías y sectores de productos. Un ránking que lidera, un año más, el gigante estadounidense Walmart. Entre las firmas españolas destaca que Inditex, que escala tres puestos y se sitúa en 35º de este listado, y Mercadona, que avanza seis puestos y logra el 41º lugar. Aunque, uno de los protagonistas de este ránking es Carrefour.

No por su puesto, sino por su ausencia. El gigante francés no aparece entre los 250 'retailers' más importantes del mundo. Según indica el informe al que ha tenido acceso este medio, Deloitte explica que "Carrefour ha sido excluido del informe de este año a petición de la empresa". Una decisión que desde la filial española se desconoce y que la consultora se ciñen a lo registrado en el informe.

"Cada año, una pequeña cantidad de minoristas de propiedad privada no pueden ser incluidos en el ránking, porque no hay datos suficientes de ninguna fuente para hacer una estimación razonable de sus ingresos minoristas", explica Deloitte en su informe. Pero Carrefour no está en este grupo. En el anterior ránking de la consultora, la compañía francesa se situaba como la novena empresa de distribución más importante del mundo, con 73.000 millones de euros de facturación y presencia en 34 países.

No obstante, Carrefour perdía dos puestos en su última aparición en el 'Global Powers of Retailing'. Y lo cierto es que la compañía no ha pasado en estos dos últimos años por sus mejores momentos. La cadena francesa ha revisado a la baja sus previsiones en dos ocasiones ('profit warning'), un caída de cerca del 40% de su valor bursátil desde 2016 y una pérdida del liderazgo del mercado francés en 2017 en favor de E.Leclerc.

Este escenario desencadenó en un relevo en la dirección de la compañía. El encargado de dar la vuelta a la situación está siendo el francés Alexandre Bombard, exCEO de Fnac. Su principal tarea será reformar su modelo de 'hipers'. Según explicaba en su plan estratégico 'Carrefour 2022', la idea será incoporar tiendas outlet para ropa no vendida y reforzar su oferta de productos 'bio'.

Alianzas con Tesco y Google

La segunda compañía por cuota de mercado en España también busca recuperar el terreno perdido con nuevos socios. Como recuerda Deloitte en su informe, Tesco y Carrefour anunciaron una asociación estratégica en 2018, en la que ambas compañías para realizar un negociación con grandes proveedores. "El objetivo de este pacto es lograr precios más bajos en todas las marcas privadas de propiedad de Tesco y Carrefour", indica la consultora.

Por otro lado, la compañía francesa anunció el pasado verano una "alianza estratégica" con Google en Francia para potenciar la capacidad de distribución de la empresa de comercio minorista, gracias a las nuevas tecnologías, a partir de 2019.

La alianza tendrá tres pilares: la inclusión de la oferta de Carrefour en el ecosistema de Google en Francia, la creación de un 'laboratorio de innovación' compartido por ambas empresas y la aceleración de la digitalización de la compañía. La puesta en marcha de estas asociaciones pueden hacer que Carrefour vuelva al prestigioso listado de Deloitte.