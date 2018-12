Estos buscadores te dirán si te han hackeado con solo introducir tu correo electrónico

La sospecha siempre está ahí. ¿Me han hackeado la cuenta de correo alguna vez? Es más, ¿sigue aún hackeada? El primer consejo que podemos darte si tienes la mínima duda de ello es cambiar cuanto antes la contraseña de tu correo electrónico. Esto bloqueará el acceso a terceros, al menos a corto plazo.

Si a pesar de haber modificado la clave quieres conocer si tu mail ha sido comprometido en algún momento, existen páginas web con buscadores integrados que recopilan información de ataques a usuarios y generan bases de datos con los correos vulnerados.

Aunque estas páginas ofrecen muchas garantías no son fiables al 100%. Esto se debe no todos los incidentes o robos de correos electrónicos son reportados, ni todos los que se reportan incluyen un nivel exhaustivo de detalle de los correos afectados, por no hablar de que muchos incidentes nunca llegan a conocerse.

Si escribes la dirección de tu cuenta en los siguientes buscadores (son las más reputados) sabrás si has sufrido alguna vulneración, incluso podrás saber en qué plataforma o servicio y el alcance del mismo.

https://haveibeenpwned.com/

https://hacked-emails.com/

https://breachalarm.com/

https://sec.hpi.de/ilc/

La criptominería supera al ransomware

Este año la minería de criptomonedas ha superó al ransomware como principal amenaza. En marzo alcanzó el periodo más significativo, con 1,2 millones de usuarios atacados.en marzo, con 1,2 millones de usuarios atacados mensualmente.

Los ataques se han incrementado en más del 83%, hasta más de 5 millones de usuarios atacados en los tres primeros trimestres del año, frente a 2,7 millones del mismo periodo en 2017.

El número total de mineros en dispositivos móviles también creció, de hecho se han multiplicado por más de cinco, pasando de 1.900 en 2017 a 10.250 en 2018, según un informe publicado por Kaspersky Lab.