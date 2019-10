Una firma de periodistas ligada a Arbeloa factura 5,8 millones anuales por gestionar jugadores del Madrid

La empresa de representación y asesoramiento de deportistas, Best of You, dirigida por el periodista exredactor del diario AsÓscar Ribot, alcanzó una facturación de 5,8 millones de euros en 2018, unos 933.000 euros más que en 2017, según consta en las cuentas de la firma a las que ha tenido acceso Vozpópuli.

La empresa, cuya sede principal está situada justo frente al Santiago Bernabéu, cuenta con un patrimonio neto de unos 20 millones de euros. Sus accionistas son 11Mac11 (de Ribot, un 22%), Piramagen (de la familia del exmadridista Esteban Granero, un 45%) y la compañía china de calzado deportivo Guirenniao Limited (33%). Tiene como gran partner en términos de publicidad y relaciones comerciales y, literalmente, compañero de oficina a Hello Media Marketing, con una facturación en 2018 de unos 40 millones bajo la dirección de Yago Arbeloa, hermano del exjugador del Real Madrid y embajador nacional e internacionaldel club que preside Florentino Pérez, Álvaro Arbeloa.

"Creamos un ecosistema de jugadores y marcas"

Las cuentas de Best of You dan cuenta de un préstamo de tres millones de euros a HMG con fecha de 14 de marzo de 2016 que la sociedad de Yago Arbeloa devolvió al cabo de 2018. Este periódico ha intentado contactar con Hello Media Marketing y Best of You para ahondar en su alianza empresarial pero, al cierre de esta edición, no ha sido posible obtener una respuesta. "Creamos un ecosistema de jugadores y marcas", resumieron Ribot y Arbeloa al explicar su proyecto al periódico Expansión.

La conexión con los medios

Álvaro Arbeloa, recientemente presentado como tertuliano del programa Chiringuito de Jugones de Josep Pedrerol en La Sexta, es uno de los ejemplos de celebridades deportivas que promociona Best of You en su página web de representados.

Según apunta la propia empresa de Ribot en su portal, su negocio gira fundamentalmente en torno a futbolistas, exfutbolistas y baloncestistas del club de Florentino. Fue éste quien designó al experiodista del As como director de comunicación del Madrid en 2009, cargo que Ribot dejó en el año 2012 para comenzar a dedicarse precisamente a la representación de jugadores. Distintas fuentes atribuyen al exjefe de comunicación merengue una amistad con uno de los hijos de Pérez.

Del negocio de Best of You también participan el exproductor de deportes de la Cope y esposo de la también reconocida periodista deportiva Susana Guash, Carlos Vanaclocha, como director de comunicación, y el famoso comentarista deportivo 'exAtresmedia' y ahora en Cope y Movistar Champions (junto a Guasch) Marcos López, como director general adjunto, además de extrabajadores del Real Madrid como Miguel Pardeza o Paco de Gracia, exdirectores de fútbol y captación respectivamente.

Clientes

En la cartera de clientes de Best of You aparecen ahora Karim Benzema, Casemiro, Álvaro Odriozola y la promesa de la cantera blanca César Gelabert, además de leyendas madridistas como Roberto Carlos, Kaká, Figo y Xabi Alonso.

Con la excepción de Roberto Carlos, que ha colaborado recientemente con Real Madrid Televisión, todos ellos fueron en su día fichajes blancos de la gestión Pérez. Según ha informadoEl Confidencial, Ribot ha sido además el mayor beneficiado de los 30 millones en comisiones que pagó el Real Madrid en 2018 para contratar a los brasileños Rodrygo y Vinicius (Best of You tiene una filial en Brasil y otra en Shanghai), una operación en la que ha tenido peso el jefe de fútbol internacional del Madrid, el brasileño Juni Calafat.

Algo más diversa es la cartera de jugadores de baloncesto, aunque en ella sobresalen igualmente jugadores madridistas

Los otros futbolistas representados por Best of You son el jugador del Espanyol y también exmadridista fichado en su día por Florentino, Esteban Granero (su hermano Pedro participa de la dirección de Best of You para el mercado chino), el mediocampista ahora en el Betis con pasado también merengue Sergio Canales, el jugador del Rayo VallecanoAndrés Martín, y el defensa del NumanciaHéctor Hernández.

Algo más diversa es la cartera de jugadores de baloncesto, aunque en ella sobresalen igualmente dos reconocidos jugadores madridistas, Rudy Fernández y Felipe Reyes, como así también la jugadora del también madrileño Estudiantes Movistar, Paula Justel.