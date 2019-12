Begoña Alegría decidió dimitir de TVE tras la entrada de Enric Hernàndez como jefe

Begoña Alegría, hasta ahora directora de informativos de TVE, decidió presentar su dimisión el pasado septiembre, el mismo mes en el que RTVE anunció el fichaje de Enric Hernández como jefe de Información y Actualidad, un cargo de nueva creación que en la práctica implicaba que Alegría pasaba a estar directamente supervisada por él.

Así se desprende del mensaje que Alegría publicó este martes en la plataforma interna de RTVE, donde explica que fue hace dos meses cuando tomó la decisión "de poner fecha a la provisionalidad" del cargo: el 31 de diciembre. Si no se ha ido antes, explica, es porque estaban pendientes las elecciones del 10 de noviembre, y Alegría "no quería eludir esa responsabilidad". El anuncio de la entrada de Hernàndez fue el 4 de septiembre.

"Cuando me embarqué en esta aventura, en agosto del año pasado, todos pensamos que esto iba para tres meses, luego llegamos a Navidad, al siguiente verano y estamos ya a punto de terminar el año", arranca el mensaje al que ha tenido acceso Vozpópuli. "Me decidí a dar el paso y asumir esta Dirección empujada por unos principios que he defendido y defenderé siempre: la independencia, el rigor y el pluralismo informativo. Vine a hacer periodismo, os lo dije, y sólo periodismo. Y con vuestro trabajo y esfuerzo lo hemos conseguido y hemos recuperado la credibilidad de unos Informativos que son referencia de calidad".

Almudena Ariza, nueva directora de informativos

La periodista señala que permanecerá en el cargo hasta finales de año y agradece a todos el “intenso trabajo” y el "apoyo" que ha recibido desde el primer día. "La de hoy no es una despedida es un ‘nos vemos en la redacción’. Las puertas de mi despacho siguen abiertas", remata. A partir del próximo 1 de enero le sustituye en el cargo Almudena Ariza, hasta ahora corresponsal en París.

Como ya publicó Vozpópuli, el puesto de nueva creación de Hernàndez no sentó bien ni a Alegría ni a Fran Llorente, director de Proyectos e Innovación, ya que ambos habían pasado a depender directamente del exdirector de El Periódico y no reportaban directamente a Mateo.