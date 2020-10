El 'azote' de Bartomeu: "Romperé el acuerdo del nuevo Camp Nou con Goldman Sachs"

Jordi Farré (Hospitalet de Llobregat, 20 de noviembre de 1975) no es solo el impulsor de la moción de censura contra el actual presidente del Fútbol Club Barcelona Josep María Bartomeu sino uno de los pocos precandidatos a sucederle. Ingeniero responsable de un conglomerado de empresas con 800 empleados, asegura haber reunido el aval para asaltar la presidencia del Barça. En conversación con Vozpópuli ahonda en las líneas maestras de su proyecto para el club culé, agobiado por un agujero de entre 270 y 330 millones de euros.

Pregunta: ¿Cómo se reduce la deuda?

Respuesta: La deuda se reduce rebajando gastos y aumentando ingresos. Lo primero, el Espai Barça (el nuevo Camp Nou, un pasivo de 815 millones en 25 años). Si tan buen negocio ve Goldman Sachs... lo que yo haría es darles una concesión de 25-30 años pero que hagan ellos la inversión y yo no tenga deuda, y que todo lo que pase de 50 millones en ingresos (una vez que el estadio empiece a funcionar), que no los den a nosotros. Pararía inmediatamente el acuerdo con Goldman.

P: ¿Estás diciendo que romperás con Goldman Sachs?

R: Sí. Este acuerdo lo debería refrendar la Asamblea...y no creo que la haya hasta que sean las elecciones. No se va a poder llevar a término. Son 822 millones de deuda financiera, a los que luego hay sumar emisiones de deuda, deuda con jugadores y con proveedores, estamos hablando de 1.000 millones. El fichaje de Griezmann que aún no se ha empezado a pagar....El Barça ha tenido una estructura que ha funcionado aumentando la deuda, y el ejercicio nunca es positivo en cashflow (efectivo), con lo cual cada año aumenta la deuda.

P: ¿Entonces no hay un nuevo Camp Nou?

R: Con otras condiciones. He hablado con otra empresa de banca de inversión que estaría dispuesto a hacerlo de la manera que digo. Con el proyecto actual, el nivel de deuda que tendríamos, con lo que generamos de Ebitda, no lo podremos devolver. Si la deuda es cada vez más grande, por algún sitio petará. Necesitamos ingresos urgentemente.

P: ¿Cómo?

R: La solución es crear la marca Barça de ropa deportiva. Nadie compra la camiseta porque sea Nike o de la marca que sea, Nike está ganando más dinero que el Barça cuando la marca propia es Barça. Yo haría algo parecido a lo que hizo Jordan con Nike: la marca es mía y yo le doy un valor de marca. Tiene un valor incalculable. Renegociaría eso.

Hay que ofrecerle a Messi un proyecto de vida. Incluso ayudarlo a crear una marca del estilo Jordan. Hay que buscar ingresos como sea. Messi y Barça, unidas, pueden tener un futuro brutal

P: ¿Con Messi qué harías?

R: Hay que ofrecerle un proyecto de vida. Incluso ayudarlo a crear una marca del estilo Jordan. Hay que buscar ingresos como sea. Messi y Barça, unidas, pueden tener un futuro brutal. Leo solo, como marca, se puede disolver. Le vamos a ofrecer un proyecto de vida donde al final él sea parte del club, con el papel que quiera, embajador, presidente honorífico, lo que él quiera. El Madrid nos enseñó eso con Di Stéfano, lo sacaban a pasear y era una imagen brutal, muy potente. Con Leo se tendría que hacer igual, que sumara económicamente para los dos.

P: ¿No lo dejarías ir pero habrá que renegociar el salario...?

R: Si él quiere ganar mucho dinero, ganará mucho más del que él se espera, pero durante muchos años. Creo que tiene que tener un contrato vitalicio, que sea su trabajo de por vida. Con otras cantidades, pero de por vida. Se podría convertir en un embajador, la imagen del club, un representante ante la UEFA o la FIFA. Una imagen insignia. Qué mejor que Leo que ha sido el mejor jugador de todos los tiempos para que nos represente.

P: ¿De la plantilla actual tocarías algo...?

R: Ficharemos para eso a un secretario técnico o director general deportivo. Si las elecciones son antes de la próxima ventana de fichajes, creo que tendríamos que traer un delantero y un central.

P: ¿No tienes nombres pensados...?

R: Hay alguno que me gusta, pero al final lo tiene que decidir la dirección deportiva. Sabemos quién será pero está trabajando actualmente, es un ex Barça y no queremos mencionarlo.

P: ¿Y con Koeman qué?

R: Es cierto que hablé con Klopp y mucha gente pero hoy por hoy nuestro entrenador es Koeman, no tengo ninguna duda. Si gana la Liga, seguirá.

P: ¿Tu proyecto entonces cuál es? El de Bartomeu recibía elogios hasta la covid porque el club se convirtió en el que más facturaba en el mundo...

R: Estoy obsesionado en que se ha de rebajar la deuda. Y para seguir teniendo los mejores tenemos que ser económicamente potentes. El presupuesto del año pasado eran 1.000 millones de ingresos y 2 millones de beneficios. Eso no sería viable en ninguna empresa. Andaban al borde del precipicio, ha venido la tormenta covid, se han resbalado y se han caído.

El Barca a nivel de UEFA y FIFA ha perdido todo el poder, perderlo en todas las instituciones ha sido uno de los grandes errores de Bartomeu"

P: ¿Qué harías respecto a la gestión Bartomeu?

R: Una auditoria minuciosa para saber dónde estamos, pero por ahora nada más. Yo puedo presuponer pero que han hecho algo ilícito, espero que no.

P: ¿Cuándo esperas que sean las elecciones?

R: Todo indica que la moción se va a votar el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Al día siguiente entraría una comisión gestora que como mandato tendría que pagar los gastos corrientes y el normal funcionamiento del club, y llamar a elecciones. Y eso, lo normal, es que se haga en el menor tiempo posible. Calculo que las elecciones podrían ser en diciembre.

P: ¿El club podría funcionar normalmente hasta entonces?

P: La Junta Gestora del 2015 contrató a Arda Turan, Aleix Vidal y amplió el contrato de Luis Enrique. Puede funcionar.

P: Hablando de contratar jugadores, el club se ha acercado bastante a Jorge Mendes en los últimos tiempos....

R: No lo conozco, es uno de los cinco grandes grandes representantes del mundo. Controla el 18% de los negocios de traspasos del planeta. Entre poquitos, con Mino Raiola y Barnett, llevan todos los grandes jugadores, pero sí que es cierto que creo que está demasiado involucrado. No hay que dejar que arme la plantilla.

P: Mendes era cercano al Madrid, ¿qué le parece Florentino Pérez? Usted ha dado a entender en alguna ocasión que quisiera emularlo...

R: Es uno de los principales empresarios del mundo. He hablado con él una vez y me pareció brillante. Es un muy buen presidente del Real Madrid. Sí que él es muy intervencionista en el equipo, y eso yo no lo haría, pero ha ganado cuatro champions y es un muy buen presidente. El presidente del Barca tiene que ser un tio muy potente, y que la persona que se inmiscuya en sus relaciones institucionales sea fuerte. Y creo que el presidente sí que tiene que inmiscuirse en las relaciones institucionales y con UEFA, es una de las grandes tareas del presidente.

P: ¿Ahí Florentino tiene mucha ventaja?

R: En el palco del Bernabéu se cuecen muchas cosas. El Barca a nivel de UEFA y FIFA ha perdido todo el poder, perderlo en todas las instituciones ha sido uno de los grandes errores de Bartomeu. Se ha enfrentado con todo el mundo. Yo digo: intenta dar argumentos para gustar pero si no gustas, no entras en conflicto. Hemos sido los únicos que tuvimos que pagar la sanción por fichar menores, cuando eso lo hizo todo el mundo. Hemos sido prepotentes en las instituciones. En este sentido, le voy a tirar una flor a un posible rival en las elecciones: Laporta llevaba muy bien el tema de las relaciones institucionales.

P: ¿Y eso en qué se concretaría?

R: Tiene que haber un encargado de las relaciones institucionales y esa persona tiene que ser alguien muy fuerte dentro de la directiva pero que tiene que ir de la mano del presidente. Voy a ir con Josep Triadó, Alcalde de Premià de Dalt (Junts per Cat). Es una persona que tiene un nivel de relaciones nacionales e internacionales brutales, y lo tenemos que aprovechar para eso.

Soy independentista pero el Barça tiene que estar alejado de eso. Tampoco entiendo cómo el Barça puede ayudar al independentismo"

P: El independentismo...

R: Soy independentista pero el Barça tiene que estar alejado de eso. Tampoco entiendo cómo el Barça puede ayudar al independentismo. Es cierto que es un vector integrador en Cataluña. Cuando las libertades eran las que eran se usaba al club como un altavoz, pero hoy por hoy...Sí que es cierto que Cataluña es un país y eso eso lo dice hasta la Constitución, pero cualquier país necesita darse a conocer para atraer inversión. Pero de ahí a ayudar al independentismo...el Barça tiene que estar al margen totalmente. No tendría sentido que fuera de otra manera, me parece un desacierto para los dos lados. Hay señores en Logroño, Madrid, que son del Barça. Es trasversal, es más global que todo esto. Te engañaría si no te digo que soy independentista, pero hay que dejar al Barça en paz con la política, está por encima de esto.

P: Usted se plantea poner a Cataluña en la camiseta...

R: Es un tema publicitario. Hace poco estuve en unas bodegas en San Francisco, una cata de cava. El enólogo me preguntó de dónde era. Le dije 'Cataluña'. Me dijo: '¿eso está en Brasil, no?'. Cataluña, como cualquier país emergente, necesita publicidad. ¿Qué mejor publicidad invertida que la camiseta del Barça?. Eso no es hacer política, es hacer publicidad. Eso lo han hecho Marbella o Azerbaiyán. No hay mejor publicidad que la camiseta de un equipo de fútbol.

P: ¿Por cuánto?

R: El ayuntamiento de Barcelona se gastó 18 millones de euros en publicidad durante la pandemia en carteles y autobuses, en decir que todo iba a salir bien, en autoanimarnos. Pero 18 millones que no han tenido ninguna repercusión internacional. ¿No te gastarías 60 millones en la camiseta del Barca? Me parece baratísima. El contrato de patrocinio con Rakuten se acaba en junio de 2021 y ronda esa cifra. Es la cifra que propondría. Habría que hacer un pool de entidades catalanas, ganaría todo el mundo. Necesitamos inversión extranjera. Y poner en el mapa a Cataluña es bueno. Pero eso no es hacer política, es hacer país. El binomio puede ser brutal. A cambio traeríamos toda la producción del textil del Barça a Cataluña, generaríamos entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo, solo con la distribución logística y el transporte. Es un gran proyecto el que tenemos entre manos y en el que estamos todavía trabajando, pero lo presentaremos en breve.

No tengo claro que Laporta se presente, y quedaremos muy poquitos. Puede que seamos Font y yo al final"

P: ¿Jaume Roures está en tu proyecto?

R: (Risas) Es cierto que se le ha vinculado con mi candidatura pero va con otro candidato, la verdad es que hablé con él solo una vez en la vida y no precisamente del Barça.

P: ¿De independentismo?

R: Política, pero la verdad es que no he vuelto a hablar con él. Parece que es un hombre omnipotente que está detrás de todos. Pero sí que es cierto que parece que está más cerca de Víctor Font (otro precandidato) y que Laporta es amigo suyo personal. En cualquier caso, Roures es un empresario brutal, eso es innegable.

P: ¿Con quién competirás?

R: No tengo claro que Laporta se presente, y quedaremos muy poquitos. Puede que seamos Font y yo al final.

P: Él ya tiene a Xavi como bandera de su proyecto...

R: Xavi es patrimonio del club y me parece el futuro del Barça, no creo que le haga bien que un candidato se apropie tanto de él. Si yo gano las elecciones y quiero a Xavi, no creo que vaya a haber problemas. Es posible que también esté en mi proyecto. En 2003, Guardiola no fue con Laporta y luego pasó lo que pasó.

P: ¿Quién está detrás de Jordi Farré?

R: Si le preguntaras a mi madre, te diría que no quiere que haga todo esto pero también que yo, desde que era un moco, quería ser presidente del Barça. Mi padre trabajaba en una fábrica de Seat, vengo de una familia modesta. Soy ingeniero, fui directivos de varias multinacionales y hace 16 años decidí emprender por mi cuenta. Monté una empresa que nos dedicamos a diseñar proyectos de ingeniería. Derivó en un conglomerado industrial que nos dedicamos a ensamblar y fabricar productos para terceros como pueden ser las consolas de Nintendo o escaleras mecánicas para el metro. Hace cuatro años entramos en el sector alimentación. Tenemos ya dos salas de producir carne y gestionamos un matadero en Cataluña. ¿Y qué tengo detrás? Que he conseguido convencer a gente para que se uniera a un proyecto y cada vez somos más. Gente que evidentemente se lo puede permitir. El aval de 120 millones ya lo tengo negociado con un banco. Me puedo permitir el lujo de pagar al banco los entre 500.000 y 600.000 euros al año que cuesta tenerlo. Y te aseguro que detrás mía no tengo a nadie. Solo un grupo de empresas de 800 personas que empecé desde 0 y que precisamente no menciono porque no hago todo esto para publicitarla, no le hago ningún favor.