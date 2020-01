La banca de inversión teme un año seco en grandes operaciones por el nuevo Gobierno

La banca de inversión teme un 2020 "rácano" en el segmento de fusiones y adquisiciones por la formación del nuevo Gobierno. Socios y altos ejecutivos de varias firmas consultadas por este diario coinciden en advertir que ante una previsible subida de impuestos y cambios regulatorios, los inversores serán especialmente cautos al plantearse grandes inversiones.

Este diario ha conversado durante la pasada semana con cinco ejecutivos de distintas firmas de banca de inversión, que año tras año encabezan las listas de las mayores operaciones realizadas en el sector de M&A (fusiones y adquisiciones), bajo el compromiso de no ser identificados.

Los expertos consultados coinciden en percibir mayor prudencia entre los inversores por la creación del nuevo Gobierno español ante la posibilidad de llevar a cabo grandes operaciones, al tiempo que recuerdan que los fondos cuentan ahora con más liquidez que nunca.

"Los parques de atracciones están funcionando muy bien en España; eso supone que se vislumbran problemas"

"Al dinero la incertidumbre no le gusta nada, no es que prefieran un Gobierno de izquierdas o de derechas", comenta el socio de una firma de inversión española. "Ahora esperarán a ver qué ocurre, va a haber un periodo de sequía seguro hasta al menos que no se aprueben Presupuestos", dice.

"Será interesante ver como se comportan los vendedores, si han aprendido de la anterior crisis", apunta. "En la última crisis los vendedores aguantaron demasiado y al final vendieron a peor precio en plena crisis; ahora las valoraciones están muy altas, y aunque no hay crisis económica sí que hay una desaceleración".

"Nosotros nos movemos en operaciones de tamaño medio y nuestras perspectivas no son malas", indican en otra reconocida firma de asesoría española. "Pero compañeros de otros despachos sí que me han comentado que en las divisiones de M&A están preocupados", añade. "Los sectores más dependientes de la regulación gubernamental serán los más afectados", indica.

"Los indicadores macroeconómicos apuntan todos en una dirección, y no es buena"

"Va a ser un año rácano en M&A", afirma el socio de una firma internacional con presencia en España. "Creo que hay dos factores que empujan en una dirección, y otro en otra", dice.

"Por un lado está la tendencia macro, los indicadores van todos en una dirección, y no es buena: No mejora el empleo, hay menos ventas, y la desaceleración provocará un menor consumo", explica.

El mismo socio del despacho internacional apunta un curioso indicador de por dónde van los tiros en el terreno económico: "Los parques de atracciones están funcionando muy bien ahora en España; eso supone que se vislumbran problemas, en lugar de salir de vacaciones se lleva a los niños al parque de atracciones", comenta.

"Los fondos de inversión cuentan hoy con cantidades obscenas de dinero"

El factor político es otro de los que, en opinión del mismo profesional, también desincentivará las grandes operaciones de inversión. "La suspensión de la reforma laboral, los mayores impuestos y cambios regulatorios serán tenidos en cuenta por los fondos", señala. "En el sector inmobiliario ya se está notando el parón", apunta.

"Por otro lado", añade, "los fondos cuentan hoy con cantidades obscenas de dinero, y están presionados a llevar a cabo operaciones para justificarse ante sus inversores".

"Nuestas previsiones no son pesimistas", dice el primer ejecutivo de un gran despacho internacional presente en España. "Las firmas de capital riesgo han culminado rondas de financiación en años recientes y tienen muchísima pólvora seca para invertir", afirma. "Además, la Bolsa está tan cara que dificulta operaciones de compra en el mercado cotizado". Todo ello, apunta, "condicionado por el contexto político nacional, pero no somos pesimistas".

"Los vendedores están valorando sus empresas a precios demasiado elevados, dos dígitos sobre Ebitda"

"Creo que habrá una o dos grandes operaciones este año, no más, en los sectores de tecnología y de infraestructura", considera el asesor de fondos de otro gran despacho. "Con el nuevo Gobierno, los inversores están cautelosos, temen que se toque la fiscalidad o que se cambie la regulación en algunos sectores", advierte.

"Habrá movimiento en operaciones de tamaño medio, los gestores de los fondos están presionados ahora para invertir", pronostica, pero, añade, "los precios están todavía demasiado altos, los vendedores están valorando sus empresas en dos dígitos sobre Ebitda".