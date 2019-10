Zara entra en los móviles chinos de la mano de Huawei para sortear la censura

Si hablamos de tendencias a la hora de comercializar productos, la primera palabra que se viene a la mente es Internet, y la segunda, el teléfono móvil.

Zara (Inditex) encuentra en la comercialización de ropa su razón de ser. Hoy ofrece sus productos por tierra mar y aire. Está en la red desde 2007. Poco después se echó al monte de las aplicaciones móviles. En la actualid su app móvil, desde la que se pueden comprar sus productos a golpe de dactilar, está entre las diez más relevantes en España -según Google- codeándose con las de Glovo, Tinder o McDonalds, entre otras.

El paso lógico para una empresa tan globalizada como la fundada por Amancio Ortega era apuntar al mercado chino. Uno de cada cinco habitantes del planeta es de esa nacionalidad. Con la página web ya funcionando, el siguiente eslabón de la cadena de su proyecto de e-commerce era estar en los móviles de los ciudadanos del país.

Huawei posee su propia tienda de aplicaciones, denominada App Gallery. Un mostrador virtual, una oportunidad para vender

La situación para determinadas empresas norteamericanas impuesta por la dictadura del país fue el primer escollo a sortear. Mucho se habla del bloqueo norteamericano a determinadas compañías chinas, en especial a Huawei, no tanto de lo contrario. Google, por ejemplo, no tiene presencia en la región. Está censurada. No existe YouTube, ni Gmail, ni buscador... Los chinos tienen servicios de empresas alternativas -y locales- que las sustituyen.

Veto chino a Google

Esto impedía a Zara utilizar la tienda de aplicaciones de Android para poner su app a disposición de quienes quisieran utilizarla en el país, porque, como hemos comentado, no existe Google Play en China.

Desde Inditex empezaron a darle vueltas al asunto, y el nombre de Huawei saltó a escena. El 25% de los ciudadanos de China utilizan teléfonos de la marca de Shenzhen -son la enseña más vendida-. Representantes del gigante tecnológico se desplazaron hasta Arteixo y pusieron sobre la mesa la posibilidad que tenía Zara para poner a disposición de los chinos su app.

Huawei ha anunciado una dotación de 1.000 millones de dólares para los desarrolladores que, entre otras cosas, publiquen sus apps a través de los servicios móviles de Huawei, con el fin de luchar contra el veto de Trump

Huawei posee su propia tienda de aplicaciones, denominada App Gallery. Un mostrador virtual, una oportunidad para vender. En enero de este año ambas corporaciones llegaron a un acuerdo y, desde entonces, Zara está en los móviles de los usuarios chinos.

1.000 millones para luchar contra Google

Ayer Huawei anunció una dotación de 1.000 millones de dólares para los desarrolladores que, entre otras cosas, publiquen sus apps a través de los servicios móviles de Huawei, así como aquellos que formen parte su ecosistema inteligente.

La noticia se produce con el veto de Donald Trump en periodo de moratoria. Un veto que impediría a Huawei utilizar servicios de Google, entre ellos, la tienda de aplicaciones. Es un claro movimiento para potenciar su propio ecosistema y tratar de no depender en el futuro de la norteamericana.

Huawei ya prepara el lanzamiento del Mate 30 Pro, que llegará en torno al mes de noviembre, con un sistema, del que no se han dado datos, que permitirá instalar aplicaciones de forma alternativa a la Google Play. Hay que recordar que aplicaciones como WhatsApp, Facebook o Twitter deben instalarse desde la tienda de apps del buscador, algo que dejará de poder hacerse si Estados Unidos interrumpe la moratoria.