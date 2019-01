El Gobierno se estrella en el Congreso con el decreto de alquileres y evidencia su debilidad

El Gobierno enfrenta este martes en el Congreso su primera gran derrota parlamentaria desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. La Cámara Baja tumbará el Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquileres aprobado por el Ejecutivo el pasado mes de diciembre, que entre otras cosas, amplía hasta cinco años la duración mínima de los contratos.

Los socialistas no han conseguido sumar el apoyo de su principal socio parlamentario –Unidos Podemos- que votará en contra de un texto que deja fuera una de sus principales reivindicaciones recogida en el acuerdo presupuestario sellado por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez; que los ayuntamientos puedan fijar precios máximos en determinadas zonas urbanas donde el alza de los precios es mayor.

“No tiene sentido alargar los contratos si no hay medidas que garanticen que los precios no pueden subir abusivamente. (…) Si el acuerdo de PGE contempla que los ayuntamientos puedan limitar los precios abusivos de los alquileres, ¿cómo es posible que eso no esté en el Real Decreto?”, ha lamentado la portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, parte activa de las negociaciones con el Ministerio de Fomento. “No tiene sentido alargar los contratos si no se pone coto a subidas del 40, el 50 o hasta el 300%", ha criticado.

El PSOE sólo ha logrado sumar el apoyo del PNV y del PDeCAT. Pero ni ERC ni Ciudadanos darán su visto bueno al texto. El PP también ha dejado claro su voto negativo. La portavoz de Vivienda de los populares, Ana María Zurita, ha alegado que el decreto “es un conjunto de medidas aislada que no resuelven al verdadero problema de la vivienda en España, que es la falta de oferta. Por lo tanto [este decreto] no es necesario ni urgente”.

A la vez, la diputada del PP ha criticado la elección del instrumento del decreto para resolver el problema del repunte de los precios de la vivienda: “Están jugando con fuego, porque este decreto lo que genera es inseguridad e incertidumbre a los inquilinos. Es propaganda electoral, un guiño a Podemos y una justificación de la ineficacia del Gobierno. Lo que hay que hacer es aumentar la oferta”, ha argumentado. Con el voto negativo del Congreso a la convalidación, los contratos volverán a su longitud anterior, frente a los cinco o siete años que habían entrado en vigor el pasado 19 de diciembre.

Oportunidad desaprovechada

En el Gobierno dicen estar “tranquilos” porque han hecho lo que “tenían que hacer”. "Se trata de una oportunidad que no debemos perder. Las oportunidades se presentan y se aprovechan o se desaprovechan", ha espetado el ministro José Luis Ábalos desde la tribuna de oradores. El argumento principal esgrimido por Fomento es que decidieron dejar fuera de este decreto de medidas urgentes las herramientas para hacer que los ayuntamientos puedan fijar precios máximos en aras de obtener el visto bueno de partidos como el PDeCAT, imprescindibles para la convalidación del texto. “Lo que coses por un lado, lo descoses por el otro”, ilustran fuentes del Ejecutivo.

“Lo que coses por un lado, lo descoses por el otro”, ilustran fuentes del Ejecutivo

Las negociaciones con el grupo confederal se extendieron hasta última hora de este lunes, pero no fue suficiente para hacerles cambiar de postura. En cambio, la diputada Martín sí ha dicho desde la tribuna haber percibido cambios en la postura del Gobierno. “Hemos avanzado más en dos tardes que en dos meses. Estamos convencidas de que vamos por el buen camino y podemos reconducir una situación que nos incomoda también a nosotras”, ha señalado.

Asimismo, ha dicho que el voto en contra de los morados no busca “humillar” ni hacer “daño” al Gobierno de Sánchez, a pesar de que deja en evidencia la extrema debilidad parlamentaria que lo sustenta. El último decreto ley que tumbó el Congreso fue el de la reforma del sector de la estiba aprobado en 2017 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. “Votar en contra es un acto de responsabilidad y de reivindicación del acuerdo que firmamos. Le pido que siga trabajando con nosotras para un nuevo Real Decreto”, ha rematado.

Decretos tentativos

En cambio, fuentes del Gobierno parecen descartar–al menos de inmediato- aceptar la reivindicación de los morados, que les critican por no haber negociado con ellos el contenido del decreto. “No podemos estar presentando decretos tentativos cada mes”, afirman las citadas fuentes. Asimismo, expresan su decepción por la postura de su socio parlamentario preferente, en un momento en el que la derecha en Andalucía “traga carros y carretas” y aquí “la izquierda se dedica a mirar el pelo de la gamba”.

Fuentes del Gobierno descartan de momento presentar un nuevo real decreto

En este sentido, fuentes del Gobierno aseguran que ofrecieron a los negociadores del grupo confederal que las medidas que quedaban fuera del actual texto se pudiesen incluir más adelante durante su tramitación parlamentaria como proyecto de Ley; incluirlo durante el período de enmiendas de los Presupuestos Generales; o incluso a través de otro Real Decreto de medidas complementarias.

Pero ninguna de las opciones pudo satisfacer las demandas de Unidos Podemos, que quiere ‘vender’ la regulación de los precios de los alquileres en las grandes ciudades como una de las medidas estrella arrancadas al Gobierno en ciernes de las elecciones locales y autonómicas de mayo. Ahora, todo queda en el aire y las medidas ya aprobadas por el Gobierno pierden su vigencia y dejan más tocado al Ejecutivo socialista, que debe convalidar otros siete decretos en la sesión extraordinaria de este martes.