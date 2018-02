Garicano suaviza la postura de Ciudadanos con los PGE: cree que habrá acuerdo

Los Presupuestos se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza no solo para el Gobierno, sino también para otros partidos políticos. La semana pasada el lío lo protagonizó el Ejecutivo, que dijo el miércoles que presentarían las cuentas en la tercera semana de marzo sí o sí y lo negó dos días después. Y ahora es Ciudadanos el que no deja clara su postura. La formación liderada por Albert Rivera lleva meses diciendo que si no se cumplen sus condiciones, no apoyará las cuentas. Pero este lunes Luis Garicano, el responsable de Economía y Empleo de la formación naranja, ha sido claro: "Creo que sí va a haber Presupuestos".

El tiempo pasa y el panorama, lejos de despejarse, es cada día un poco más confuso. Un día parece que habrá acuerdo y al día siguiente que las cuentas se prorrogarán no solo en 2018, sino también en 2019. Lo único que sí está claro es que cada vez queda menos margen para negociar. Y si no hay un pacto antes de Semana Santa, es probable que no haya nuevos Presupuestos, porque la tramitación prácticamente se solaparía con la de 2019 y no tiene mucho sentido.

Garicano se mostró muy optimista el lunes en Onda Cero. Dijo que Ciudadanos quiere que haya acuerdo y que cree que lo habrá. Empezaron a negociar con Montoro y con Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos, en julio. En otoño prácticamente tenían el pacto cerrado y ahora que el ministro ha retomado las conversaciones desde hace unas semanas, están más que dispuestos a que las conversaciones lleguen a buen puerto.

El apoyo del PNV

Y no solo eso, Ciudadanos también cree que el PNV apoyará al Gobierno, sobre todo después de la "lotería" que le ha tocado con la renovación del Cupo. A su parecer, sería muy raro que el Gobierno no se hubiera asegurado el apoyo de los vascos durante al menos dos años en un pacto de esa envergadura. Oficialmente, el PNV sigue diciendo que mientras el artículo 155 esté vigente en Cataluña, no se sentarán a negociar con el Gobierno.

En cualquier caso, el Gobierno insiste una y otra vez en que la estabilidad económica del país está garantizada con o sin Presupuestos. Sigue trabajando para que haya acuerdo, pero ya no se siente tan incómodo con la prórroga, puesto que asegura el cumplimiento del déficit y no impide al Gobierno aprobar ciertas mejoras para los ciudadanos vía decreto. Y tal y como publicó Vozpópuli, el PSOE está dispuesto a sentarse a negociar el apoyo a medidas concretas.

La subida salarial de los funcionarios y el aumento de las entregas a cuenta de las CC.AA. están garantizadas

La subida salarial de los funcionarios, la oferta de empleo público, el aumento de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, el Impuesto sobre el Patrimonio, la rebaja del IRPF pactada con Ciudadanos y la prima fiscal para los pensionistas son algunos de los asuntos que el Gobierno se ha comprometido a hacer por decreto si finalmente todo falla y no queda más remedio que seguir con la prórroga.