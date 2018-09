El Ibex pide a Sánchez controlar el gasto y no deshacer reformas para combatir la desaceleración

Los líderes empresariales coinciden en sus recetas para combatir el menor crecimiento del PIB y los riesgos externos que podrían impactar sobre la economía española: controlar el gasto y no deshacer las reformas implantadas tras la crisis. Así lo han manifestado los presidentes de Telefónica, Bankia y Ferrovial y el consejero delegado de Repsol durante su participación en un panel Foro Tendencias España 2019, organizado por Kreab y El País, y al que han acudido el Rey y la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Los reprentantes del Ibex 35 han alabado el desempeño económico de España tras la crisis, encadenando tres años de crecimiento por encima del 3%, por lo que han restado importancia a la esperada desaceleración del PIB. No obstante, han solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez preservar un clima de estabilidad donde prime el rigor presupuestario con el objetivo de que

"No podemos perder lo que hemos hecho durante estos últimos años", ha manifestado el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete. "No tendríamos que dar marcha atrás con las reformas emprendidas, lo que tenemos que hacer es preservar nuestras bases de competitividad y no dar marcha atrás", ha indicado Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, mientras que Jon Josu Imaz, consejero delegado de Repsol ha insistido en mantener la "estabilidad institucional" para poder atrar la inversión.

Preservar "la estabilidad y el rigor presupuestario"

José Ignacio Goirigolzarri, por su parte, ha señalado que dentro del "ruido político habitual", lo importante es preservar "la estabilidad y el rigor presupuestario" y ha recordado que la elevada deuda pública española es el mayor factor de vulnerabilidad de la economía. "Debemos conservar la estabilidad para mantener la deuda", ha agregado.

En su intervención posterior, Calviño ha reconocido estar de acuerdo en líneas generales con la opinión de los empresarios, si bien ha defendido que el crecimiento de España, a pesar de ser menor que el de los últimos años, sigue siendo "robusto", por encima del 2%.

Los directivos también han ensalzado el avance experimentado por España desde la Transición y han instado a las autoridades a continuar en la misma senda sin caer en la autocomplacencia. "La renta per capita ha crecido un 80% en estos 40 años. Se ha conseguido gracias a que tanto el Gobierno como el mundo de la economía han caminado juntos, con preocupaciones a largo plazo. Si esto no se produce así, como podría estar pasando, el potencial de crecimiento va a ser menor", ha advertido Del Pino.

Conseguir la privatización de Bankia

Cuestionado por la privatización de Bankia, Goirigolzarri ha reiterado que la banca pública es un "gravísimo error" y se ha mostrado partidario de la privatización a pesar de que no se recuperen la totalidad de las ayudas públicas. "La privatización de Bankia es algo que tenemos que conseguir", ha insistido, aunque reconoce que el momento actual no es el menor por el mal comportamiento en bolsa de la banca en lo que va de año.

Repsol pide "no hacer el canelo" en el camino hacia la descarbonización

Por su parte, Imaz ha pedido incorporar conceptos como "el coste, la competitividad y la eficiencia" al debate de la transición energética. En el camino hacia la descarbonización, Imaz ha solicitado "no hacer el canelo" respecto a las medidas que se adoptarán. "¿Cómo van a impactar en el precio de la energía?", se ha cuestionado. Por tanto, ha incidido en alcanzar los objetivos medioambientales mediante la senda "más eficiente".