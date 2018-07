Huelga de Ryanair: los afectados podrán ser indemnizados con hasta 400 euros

Las vacaciones de cientos de miles de españoles está en el aire. La huelga de los tripulantes de Ryanair han convocado este jueves paros de 24 horas los días 25 y 26 de julio. Este proceso amenaza con bloquear gran parte del tráfico aéreo, ya que es una de las principales compañías para los pasajeros españoles. Por ello, los usuarios deben conocer sus derechos para que este proceso no afecte a su descanso estival.

Por ello, el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, reclama a Ryanair que "la devolución, rápida y al 100%, del billete a aquellos pasajeros que decidan esta alternativa, tras la convocatoria de huelga de los tripulantes". El representante de esta asociación de consumidores afirma que, si la empresa no facilita esta posibilidad, "estaría bloqueando las vacaciones de muchos pasajeros que no deben esperar a cómo se producirán los servicios mínimos", añade.

FACUA añade otra opción que, en el caso de no optar por la devolución del billete y si finalmente se cancela el vuelo, "se debe reclamar a la compañía que compense todos los gastos de las vacaciones que haya trastocado esta huelga. Además, también se podría incluso reclamar daños morales", matiza Rubén Sánchez.

Desde reclamador.es, compañía online de reclamaciones, recuerdan que ante esta huelga los pasajeros aéreos tienen una serie de derechos, entre ellos, una compensación económica que varía en función de la distancia del viaje y una indemnización por los daños sufridos que se puedan acreditar, como por ejemplo, pérdida de noches de hotel o entradas a espectáculos. En total, cuatro derechos que los clientes que se vean afectados por la huelga de Ryanair pueden ejercer.

1. Compensaciones de entre 250 euros y 400 euros

Ryanair opera principalmente vuelos de corta y media distancia, por lo que la compensación que pueden reclamar los afectados por la huelga de TCP de esta compañía es de 250 euros, si el trayecto es inferior a 1500 km, o de 400 euros, para vuelos entre 1500 y 3000 km. En los vuelos cuya distancia sea superior a esos 3000km, el pasajero podría reclamar una compensación de 600 euros. En España, la compañía irlandesa no opera ningún vuelo de largo recorrido, por lo que la compensación máxima es de 400 euros.

Desde reclamador.es recalcan que, en el caso de que Ryanair avise a los pasajeros de la cancelación de su vuelo debido a la huelga con 15 días de antelación no tendrán derecho a solicitar esta indemnización, siempre y cuando avisen directamente al pasajero y no al intermediario que vendió el viaje. Sí tendría otros derechos como la indemnización económica por noches de hotel o actividades contratadas que no se puedan realizar a causa de la cancelación del vuelo y no sean reembolsables

2. Indemnización por los daños materiales y morales

Que cancelen un vuelo supone, en gran parte de las ocasiones, perder noches de hotel contratadas en el lugar de destino. Pero no acaba aquí el perjuicio que puede llegar a ocasionar a los afectados la huelga de Ryanair. Entradas a conciertos o festivales, tours por la ciudad, en definitiva, actividades pagadas que no se pueden disfrutar por la cancelación de un vuelo. Esto también se puede reclamar. Para recuperar lo invertido y no disfrutado a causa de la huelga de Ryanair, desde reclamador.es explican que para reclamar esos daños morales y materiales hay que acreditar que el gasto realizado no es reembolsable, fundamentalmente con las facturas de pago del hotel o actividades.

3. Transporte alternativo o reembolso del billete

Los pasajeros que vean cancelado su vuelo por la huelga de esta aerolínea podrán solicitar el reembolso del billete adquirido, si Ryanair no les ofrece un viaje alternativo o si el vuelo propuesto deciden no aceptarlo. Esta cantidad se sumaría a la indemnización que, según el Reglamento 261, les corresponde, que para los pasajeros españoles es de 400 euros máximo.

En el caso de aceptar el transporte alternativo propuesto por Ryanair, no tendrán derecho a ese reembolso del billete, pero sí a reclamar la indemnización económica.

4. Derecho a recibir asistencia por parte de Ryanair

En el caso de optar por transporte alternativo, además de reclamar la indemnización, los clientes de Ryanair afectados por la huelga de sus TCP tienen derecho a recibir asistencia por parte de la aerolínea. En este derecho a asistencia entra la comida y bebida, siempre que el retraso supere las dos horas.

También tienen derecho a alojamiento si necesitan pernoctar y a transporte a otro aeropuerto o del hotel al aeródromo si fuera necesaria la pernoctación. Todo ello sin que Ryanair pueda solicitar ninguna cantidad económica al cliente por esa comida, bebida, alojamiento, etcétera.

Por último, la compañía de reclamaciones online aconseja a todos los clientes de Ryanair que vean su vuelo cancelado o retrasado en más de tres horas a consecuencia de la huelga de sus tripulantes de cabina que reclamen. Como explican, la indemnización mínima recogida en el Reglamento 261 es de 250 euros, a lo que habría que sumar los posibles daños morales o materiales y el reembolso del billete si no se acepta o no se ofrece el transporte alternativo.