Francisco González se despide de BBVA, un banco "espléndido" en lo financiero y con un equipo "excepcional"

Francisco González ha destacado que en los próximos días dejará un banco que está "espléndido" desde el punto de vista financiero, con un proyecto que es "único" y un equipo "absolutamente excepcional".

Esta semana el presidente de BBVA fue entrevistado por su sucesor en el cargo a partir del 1 de enero, Carlos Torres, en un encuentro que pudieron seguir los empleados del grupo desde más de 30 países.

González ha aprovechado para reafirmar los principios de que todo lo que el banco haga debe ser legal, publicable y moralmente aceptable por la sociedad, y ha asegurado que dentro de unos años, cuando llegue "el momento de la verdad del sector", BBVA "estará ahí". "No me cabe duda y no va a ser un banco, va a ser una gran compañía que va a proveer servicios de todo tipo", ha adelantado.

Según ha explicado, lo que llama "momento de la verdad del sector" está todavía por venir. "Es cuando inversores, accionistas y analistas entiendan bien qué está pasando en el mundo bancario", ha señalado.

De esta manera, el proyecto que está produciendo BBVA consiste en tener una aproximación desde el canal hasta el último dato que se trata en tiempo real. "Hay un banco o dos, poquísimos, que lo han pillado, que tienen un proyecto que no es solo tener canales bonitos y distribuir apps, es el 'end-to-end'", ha advertido.

Trabajar pensando en el largo plazo

En su despedida de la entidad, González ha aconsejado a Torres seguir tomando decisiones basadas en principios, tener el mejor equipo y trabajar pensando siempre en el largo plazo, al tiempo que se entregan resultados cada trimestre.

Por su parte, el que será el nuevo consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha intervenido en el encuentro destacando en castellano que, lo que más diferencia el grupo, es su equipo.

"Tomar tu testigo es una gran responsabilidad y un orgullo tremendo por lo que significa", ha trasladado Carlos Torres a González.

Como ya ha comentado en otras ocasiones, el que ha sido presidente de BBVA durante más de 20 años comenzará el 1 de enero una nueva etapa en la que, más allá del golf y el ajedrez -dos de sus "pasiones-, se pondrá en contacto con jóvenes doctores y biólogos para explorar el mundo de la biomedicina.