El Gobierno ya baraja la posibilidad de prorrogar las cuentas también en 2019

La prórroga presupuestaria cada día está un poco más cerca. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ya ha dicho en varias ocasiones que la fecha límite para presentar el Presupuesto es la primera semana de abril. Si llegado ese punto las negociaciones no están atadas, el Gobierno desistirá y aprobará algunas medidas a las que no quiere renunciar por la vía del decreto.

De hecho, el bloqueo político es tal, que el equipo de Mariano Rajoy ya trabaja incluso con la idea de prorrogar las cuentas también en 2019, si es necesario. Lo cierto es que la Ley de Estabilidad solo obliga al gobierno de turno a aprobar en el primer semestre la actualización de los objetivos de estabilidad presupuestaria, que lleva implícita la aprobación del límite de gasto no financiero que se usa cada año para elaborar las cuentas. Pero no el Presupuesto.

Así que podría acabar viendo una prórroga sobre la prórroga, algo totalmente insólito en la historia de España. Y es que los Presupuestos que se diseñaron para un ejercicio concreto (2017) y bajo unos supuestos económicos determinados, estarían tres años en vigor: 2017, 2018 y 2019. Lo que parece que no se plantea el Gobierno, de momento, es convocar elecciones ante la falta de acuerdos, por mucho que esta situación pueda debilitar la imagen del país.

El bloqueo político, lejos de despejarse, parece cada vez mayor. Ciudadanos y PNV no mueven ficha

Y es que el bloqueo político, lejos de despejarse, parece cada vez mayor. Ciudadanos y PNV siguen sus trece y sin ellos es imposible sacar adelante las cuentas. La formación liderada por Albert Rivera se siente cada vez más fuerte, sobre todo tras las elecciones catalanas y los resultados de algunas encuestas. Si finalmente decide apoyar al Gobierno, venderá caros sus votos. Y, mientras, oficialmente se sigue agarrando al hecho de que la senadora Pilar Barreiro no dimite.

El PNV,por su parte, sigue afirmando alto y claro que mientras el artículo 155 esté vigente en Cataluña, no se sentará a negociar. Además, la tensión entre estos dos socios que busca el PP es cada vez mayor. Este mismo miércoles Ciudadanos ha intensificado sus ataques al PNV por llevar al Parlamento Vasco una propuesta para incluir el "derecho a decidir" (derecho de autodeterminación) en el nuevo Estatuto de Euskadi.

En este contexto, parece difícil que el Gobierno vaya a ser capaz de limar asperezas y conseguir los apoyos que necesita. Y Montoro ha dejado muy claro que solo presentará los Presupuestos si consigue el respaldo del Congreso. Lo contrario, asegura, no tendría mucho sentido. De hecho, si no lo consigue se pondrá a trabajar en el techo de gasto de las cuentas de 2019 y los objetivos de estabilidad, que se aprobarían en junio.

¿Hacia otra prórroga?

Pero el hecho de que haya nuevo techo de gasto, no significa que vaya a haber Presupuestos en 2019. Y la situación no incomoda al Gobierno porque la prórroga garantiza el control del gasto y deja que el propio ciclo económico siga aportando más ingresos, lo que asegura la reducción del déficit. De hecho, este es el principal motivo por el que la falta de cuentas nueva no preocupa en Bruselas.

Y el Ejecutivo se siente cada vez más cómodo con las prórrogas, al menos con la primera, porque podrá sacar crédito político a los decretos que irá sacando para aprobar la mejora del sueldo de los funcionarios, la oferta pública de empleo o incluso la rebaja fiscal que pactó con Ciudadanos. Al final, cada decreto será un tanto, o eso creen que dentro del partido.