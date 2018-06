El Gobierno de Pedro Sánchez, sin línea con el Ibex tras dos semanas en el poder

El contacto con la gran empresa no forma parte de las prioridades del actual Gobierno. Al menos, no de las más urgentes. Por el momento, tanto el Ejecutivo como las compañías esperan un mejor momento para mantener sus primeros encuentros. Algo que no sucedió cuando Mariano Rajoy llegó por primera vez al Palacio de la Moncloa, a finales de 2011, aunque bien es cierto que las circunstancias eran, por aquellos momentos, muy diferentes a las actuales.

En el entorno de las compañías se toman con calma la oportunidad de mantener el primer cruce de opiniones con el nuevo Gobierno. La mayoría considera que aún es algo pronto, toda vez que durante esta semana gran parte de los nuevos ministros han estado centrados en completar sus equipos de trabajo, lo que se ha visto reflejado en los numerosos nombramientos que se han ratificado en el último consejo.

No obstante, se dan algunas circunstancias contradictorias, como ha sido caso de los ministerios de Fomento y de Transición Ecológica. En este último caso no se han producido contactos entre la alta dirección de las empresas del sector energético y la ministra… pero bien podría decirse que poca falta. Teresa Ribera es un referente de primera línea en el sector, especialmente en lo que se refiere a las materias de transición energética y cambio climático, lo que centrará su gestión.

"Antes de que fuera elegida para formar parte del Gobierno, Ribera mantenía ya frecuentes contactos con las empresas", apunta una fuente del sector. "Se conocen a la perfección, las compañías saben cuáles son sus planteamientos, lo que no quita para que en los próximas semanas se produzca alguna reunión de carácter protocolario".

Además, Ribera ha elegido como número dos a José Domínguez, que cuenta con experiencia en el mundo de la empresa, con una larga trayectoria en Abengoa, de la que llegó a ser presidente por unos meses, entre 2015 y 2016.

Labor pedagógica

En el caso de las principales empresas energéticas se da además la circunstancia de que las agendas de sus respectivas altas direcciones han estado repletas en los últimos días. Por ejemplo, Repsol presentaba hace apenas unos días a la prensa y a los inversores los detalles de su renovado plan estratégico hasta 2020. Mientras, Gas Natural ultima el suyo, en el que trabaja desde hace unos meses, coincidiendo con el relevo en la presidencia, y que dará a conocer el próximo 28 de junio, un día después de su junta de accionistas.

Una posición totalmente opuesta se da en el caso del Ministerio de Fomento, un entorno que no es familiar para el nuevo titular del departamento, José Luis Ábalos. En este caso, tampoco ha habido contactos a los más altos niveles pero se antojan más necesarios y urgentes que en el caso anterior.

"La verdad es que Ábalos aún no ha confeccionado su equipo de confianza y es pronto para mantener contactos con una agenda definida", apuntan fuentes del sector. Otras señalan que, a diferencia de lo que sucede con Ribera, el proceso será algo más complicado. "Con el nuevo ministro, tanto las compañías en el plano individual como las distintas patronales van a tener que llevar a cabo una amplia labor de pedagogía".

Sin prisas

En este sentido, las fuentes destacan que su antecesor en el cargo, Íñigo de la Serna, es ingeniero, lo que facilitaba la relación con las compañías del sector, con las que ha mantenido una relación más que correcta.

Lo que en ningún caso está contemplado por ahora son contactos con el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No son pocos los que recuerdan las reuniones de Rajoy con los responsables de los principales bancos del país nada más llegar a la Moncloa.

"El escenario era diferente, arreciaba lo peor de la crisis y tan sólo unos meses después España se veía obligada a solicitar el rescate bancario a Europa", recuerda un experto politólogo. Aquellos primeros consejos de ministros de la primera legislatura de Rajoy fueron muy intensos y se vieron obligados a tomar decisiones de gran calado y de carácter traumático en muchos de los casos.

"Además, el talante del Gobierno de Sánchez es diferente, menos técnico y más social. Terminará hablando con la gran empresa pero no es su prioridad inmediata", concluye la fuente. Por el momento, el primer paso ha sido el encuentro con la patronal y los sindicatos de esta semana. A partir de ahí, todo llegará rodado. Pero los ritmos los marcará el Gobierno.