El Gobierno analizará si Air Europa y Vueling incumplen la ley al no reembolsar los billetes

El Gobierno, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), analizará si Air Europa, Vueling y otras 25 aerolíneas extranjeras incumplen la normativa europea al no devolver el dinero de los billetes a los clientes que han sufrido cancelaciones en sus vuelos por la crisis del coronavirus. La organización de consumidores Facua y la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) han cuestionado la correcta gestión de algunas compañías aéreas.

En concreto, Facua ha denunciado a un total de ocho aerolíneas ante el citado organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y también ante la Dirección General de Consumo por "negarse a devolver el importe de los vuelos cancelados". Se trata de Air Europa, KLM, Latam Airlines, Lufthansa, Transavia y United Airlines, Vueling y Air France.

Se suma así a la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, que según informa a Vozpópuli también ha presentado denuncias formales contra Air Europa, Aerolíneas Argentinas, Air Austral, Air Canada, Austrian Airlines, Easyjet, Singapore Airlines, Transavia, Westjet, Aegean Air, Aeromexico, Air France-KLM, Air India, Air Transat, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, El Al, Emirates, Lufthansa, Royal Air Maroc, TAP, Westjet y South African. La mayoría de los Gobiernos han cerrado sus fronteras para tratar de frenar la expansión de la pandemia. Las aerolíneas han minimizado su actividad, a la espera de que cese la crisis del coronavirus, cancelando la mayoría de los vuelos previstos para las próximas semanas. Y, ante esta situación, los clientes reclaman un reembolso del importe abonado por sus billetes, pero no todas las compañías lo están concediendo.

Facua asegura que ha realizado un seguimiento sobre los procedimientos de atención de reclamaciones de las aerolíneas y seis de ellas, entre las que se encuentra la española Air Europa, sólo permiten un cambio de fechas en el vuelo o la emisión de un bono. Por su parte, United Airlines informa de que el billete podría ser susceptible de reembolso, sin aclarar las circunstancias en las que lo permitiría; mientras que Vueling "dice que sí da esta opción pero Facua ha recibido reclamaciones de usuarios a los que se les ha denegado la devolución".

En este sentido, las asociaciones han presentado denuncias individuales para cada una de las compañías que, consideran, "no cumplen con el reglamento europeo que protege los derechos de los pasajeros". Fuentes de AESA reconocen a Vozpópuli que ya las han recibido y que las analizarán en los próximos días, aunque aclaran que normalmente gestionan reclamaciones y quejas de los propios afectados.

"Incumplen" el reglamento europeo

Facua y ACAVE denuncian que las aerolíneas estarían vulnerando el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo que regula los derechos de los pasajeros. Según esta normativa, cuando una aerolínea cancela un vuelo tiene la obligación de ofrecerles tres opciones: el reembolso del coste íntegro del billete, un vuelo alternativo lo antes posible o un vuelo alternativo en otra fecha. Pero "siempre debe ser el pasajero el que escoja qué opción prefiere", explican fuentes de AESA.

En caso de que no se le ofrezca el reembolso, el pasajero debe reclamar su derecho ante la compañía aérea, y ésta tiene un plazo de un mes para contestar, indican las mismas fuentes. Si no obtuviera respuesta o no estuviera de acuerdo con la misma, puede presentar una reclamación ante AESA en cualquier momento. "Por ahora sólo estamos atendiendo quejas de clientes que no consiguen contactar con la compañía, hay una avalancha de cancelaciones y está siendo difícil", confiesan.

Facua ha reclamado a este organismo y a la Dirección General de Consumo que "insten a las aerolíneas a cumplir la ley y proceder a los reembolsos". Asimismo, ha pedido al Ministerio que lidera Alberto Garzón que "impulse actuaciones por parte de las autoridades de protección al consumidor autonómicas para que abran expedientes sancionadores a las aerolíneas".

Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina cerca de 80 aerolíneas que operan en España, ya ha pedido al Gobierno que flexibilice y "dé facilidades a las compañías aéreas para hacer frente a los reembolsos por las miles de cancelaciones que se están produciendo a causa del Covid-19", pues podría "desencadenarse la quiebra de muchas de ellas". "Teniendo en cuenta que en marzo y abril se han cancelado más de 97.000 vuelos, el sector está en una situación muy difícil de supervivencia", advierte.