Escolano quiere llevar a España a lo más alto de la innovación financiera con un 'sandbox'

La secretaría general del Tesoro tiene ya avanzado los trabajo para la creación del sandbox español, ha explicado Román Escolano en su primera aparición en el Congreso de los Diputados como ministro de Economía.

Román Escolano ha explicado que la creación de esta herramienta se hace para mejorar la regulación financiera española.

"Las empresas tendrán más flexibilidad regulatoria pero los participantes contarán con todas las garantías", ha asegurado el ministro, que también ha garantizado la seguridad del cliente, ya que el sandbox estará vigilado por la CNMV, la que podrá aprovechar para "familiarizarse" con lo nuevos negocios, ha dicho.

"Esta herramienta pondrá a España entre los países más punteros en innovación financiera"

Dentro de Europa, el Reino Unido ha sido el país que ha tomado la delantera en este sector. Su sandbox lo regula la FVA (Autoridad de Conducta Financiera) y en él pueden participar tanto empresas autorizada como no autorizadas de cualquier segmento. No obstante, las no autorizadas tiene que pasar por un proceso. Asimismo, antes de entrar, el regulador evalúa cada solicitud individual. Una vez dentro, se produce una exención total o parcial de la regulación con asesoramiento personalizado. La duración de la prueba tiene que ser lo suficientemente grande como para tener datos estadísticos fiable.

Los otros sandbox del mundo son los de Singapur, Australia y Emiratos Árabes. En el caso del primero y el tercero, los participantes también son las empresas autorizadas y no autorizadas. Por el contrario, en Australia solo las empresas no autorizadas so las que pueden participar en este proyecto.