Economía improvisa con los avales: aún no se ha decidido cómo será la siguiente línea

El Ministerio de Economía aún no ha diseñado la próxima línea de avales públicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) frente a la crisis del coronavirus, a pesar de estar casi agotada la primera remesa de 20.000 millones de euros y de la fuerte acogida que ha tenido por parte de pymes y autónomos.

Los bancos cuentan con que el ICO abrirá entre tres y cuatro líneas adicionales para completar los 100.000 millones de garantías que ha prometido el Estado. No obstante, fuentes de Economía reconocen que a día de hoy "no hay un plan preconcebido". Exponen que "de momento, la primera línea no se ha agotado, según las operaciones que ya se han cargado en la plataforma del ICO," y por ese motivo "sigue habiendo margen".

Sin duda, se trata de un nuevo golpe para el sector financiero que advierte de una alta demanda de liquidez por parte de las pequeñas empresas y de la necesidad de un nuevo plan de ayudas del Gobierno mejor diseñado, ya que los avales actuales se han repartido a partes iguales entre pymes y grandes empresas. Esta decisión ha provocado un cierto desajuste, puesto que hay más demanda por parte de los empresarios más modestos. Cabe recordar que esta línea de avales se dividió en 10.000 millones para autónomos y pymes y 10.000 millones para el resto de compañías.

La ministra Portavoz, María Jesús Montero, reconoció este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en con las próximas garantías podría cambiar la ponderación, lo que iría acorde con las peticiones de la banca, que abogan por un 70%-30%, a favor de los pequeños empresarios.

Entre las recomendaciones del sector vuelve a estar encima de la mesa la de computar con un aval superior a las micropymes, de hasta un 90%. Son las empresas más vulnerables y a las que debería ir la mayoría de las garantías públicas, reconocen desde uno de los principales bancos de este país.

La repartición

Las entidades financieras ofrecen desde este lunes a sus clientes los créditos avalados por el Estado y entre cuatro bancos se han repartido algo más de 10.000 millones de euros. Caixabank es una de las entidades que más crédito podrá ofrecer con la ayuda del ICO. El banco que preside Jordi Gual cuenta con unas garantías por valor de 3.000 millones de euros, un 15% del total. Santander, por otro lado, se habría quedado con un 18%, unos 3.200 millones.

El resto de grandes entidades se ha llevado un 30%. Sabadell es la siguiente que mejor ha salido parada, con prácticamente un 12%, unos 2.400 millones de euros. Le sigue Bankia, con un 9% de la cuota total (1.500 millones de euros) y BBVA, con una cifra parecida, según fuentes consultadas.

El resto se repartirá entre las entidades más pequeñas y siguiendo a cuota de mercado en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).