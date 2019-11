La familia Agnelli invertirá 2.000 millones de euros en la fusión de FCA con PSA

Apenas llevan semanas de conversaciones sobre una fusión que daría lugar a uno de los más grandes grupos automovilistas del mundo, pero tras el anterior y fallido acuerdo de FCA con Nissan-Renault todo apunta a que éste se llevará finamente a cabo. Así lo ha dejado ver el presidente del grupo automovilístico Fiat Chrysler (FCA), John Elkann, que ha señalado que las negociaciones para la posible fusión con Peugeot Citroen (PSA) marchan correctamente, y que confía en que ambos firmen un memorando de entendimiento antes de final de año. "Por cómo están trabajando nuestros equipos, creo que para fin de año tendremos el memorando de entendimiento", apuntó a los medios durante un acto en Turín.

Elkann subrayó que la operación con PSA muestra la voluntad de Fiat Chrysler de reforzar su posición en el mercado del motor y celebró que Exor, sociedad de cartera de la familia Agnelli que controla FCA al casi 30%, vaya a ser "el accionista de referencia" de la sociedad resultante. Exor, prosiguió, podrá invertir en 2022 "casi 2.000 millones de euros, más 1.600 resultantes de la eventual fusión FCA-PSA".

Una fusión que va crear todo un gigante en el sector, dos empresas automovilísticas que venden casi nueve millones de automóviles en todo el mundo. Un número que colocaría al nuevo grupo en el cuarto lugar después de Volkswagen, que vende 10,8 millones de unidades, al igual que Nissan-Mitsubishi y Toyota, 10,6 millones. FCA aumentaría además su negocio en Europa gracias a los 2,5 millones de vehículos vendidos por Peugeot que se sumarían al millón de Fiat Chrysler. La fusión de los dos grupos reuniría a las marcas Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot y Vauxhall bajo un mismo paraguas.

Sobre las previsiones de a qué grupo le viene mejor esta fusión, Elkann señaló que "con la familia Peugeot habrá la posibilidad de garantizar la estabilidad" a largo plazo de dos compañías que "tienen enormes resultados por separado, una en Europa y otra en Estados Unidos". El pasado 31 de octubre, FCA y PSA anunciaron su voluntad de realizar una fusión entre iguales para constituir el cuarto constructor mundial de automóviles, con sinergias que estimaron en 3.700 millones de euros anuales.

Pero esta unión siembre dudas sobre todo entre los trabajadores de las fábricas, y los principales sindicatos italianos han pedido al Gobierno que abra una mesa de diálogo con la empresa ítalo-estadounidense y los representantes de los trabajadores para garantizar que la operación no comportará despidos.

Guerra con General Motors

Elkann, presidente de FCA, también reprobó la demanda por fraude presentada por General Motors (GM) contra el grupo ítalo-estadounidense por sobornar supuestamente a un sindicado en Estados Unidos para la firma de un convenio colectivo y dijo que será respondida "en los lugares apropiados". "La demanda presentada por GM no nos preocupa. Lamento que algunos hagan acusaciones falsas contra una persona como (el ex consejero delegado del grupo ya fallecido en 2018, Sergio) Marchionne, que no puede defenderse", criticó.

GM demandó por fraude organizado ante el tribunal de Detroit (Michigan) a FCA por supuestamente sobornar al sindicato United Auto Workers (UAW) e influir en la negociación que la compañía mantenía con los sindicatos para la firma de un convenio colectivo.