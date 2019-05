Los grandes hoteleros esperan que Ada Colau no repita como alcaldesa de Barcelona

El presidente de AC Hotels by Marriott, Antonio Catalán, ha cargado este jueves con especial dureza contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al asegurar que "es un absoluto desastre" y "ha sido más grave su actuación" en la ciudad condal que "todo el lío de los lazos amarillos".

Según dice, "pasar de ser activista a directora de Barcelona es imposible" y ella es la responsable de que el Mobile World Congress no vuelva a la ciudad. Por eso, espera que "no repita" y "se vaya" de la Alcaldía tras los resultados electorales del pasado domingo. "Cataluña lleva parada desde hace ocho años porque la gente no piensa en la gestión, sino en la política, en la independencia", ha sentenciado.

Por su parte, el vicepresidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, se ha quejado de que ciertas formaciones con "tintes populistas-nacionalistas" no les reciban con "respeto", así como de la "turismofobia". Además, ha explicado que la crisis política ha llevado a Barcelona a cambiar "un turismo de lujo, de congresos, de cultura y de gastronomía por un turismo mochilero".

Cargan contra la Administración Pública

Además, los líderes de estas cadenas hoteleras tienen "bajas expectativas" sobre la gestión pública del turismo. Catalán ha confesado este jueves que no espera "nada" de la Administración: "Nosotros no damos problemas, somos muy autónomos, tenemos los mejores empresarios hoteleros del mundo y no pedimos ayudas a nadie", ha dicho.

Escarrer asegura que "siempre ha apostado por una colaboración público-privada" y sería bueno establecer una mesa de diálogo; pero también se ha quejado de la gestión de algunas comunidades autónomas y sus frecuentes cambios en la legislación según la legislatura: "Se necesita más seguridad jurídica para el inversor", señala.

El directivo pone el ejemplo de Cataluña, donde se paralizó un proyecto de Meliá con la moratoria "que suponía una inversión de 200 millones de euros y la creación de 200 puestos de trabajo, a pesar de que teníamos todas las licencias". "Ahora se han dado cuenta de que esto no podía seguir parado, pero hemos perdido mucho tiempo", añade.

Sobre esta idea han hecho hincapié también Emiliano González, presidente de MSC Cruceros y Nicolás de Gaviria, socio de Deloitte Legal. "Es necesario fijar objetivos comunes por parte de la Administración central y autonómica" porque no puede ser que "las empresas inviertan y dos días más tarde se cambien las reglas del juego", ha dicho González. De Gaviria ha apuntado que "el propio sector se autorregula, por lo que no es necesario ponerle barreras y prohibir la implantación hotelera en ciertas zonas".

Por su parte, el presidente de NUBA, Pablo del Pozo, también ha asegurado que "la Administración ni está ni se la espera". Todos han participado como ponentes en el III Foro de Turismo organizado por El Economista; y en el que también ha estado presente la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Mª Oliver, quien se ha encargado de abrir el evento y ha abogado por un "turismo de calidad".