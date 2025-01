El trabajo de Teresa Urquijo, mujer de Almeida, en una reconocida empresa del Ibex 35, y su elevado sueldo

José Luis Martínez-Almeida, de 49 años, ha anunciado que su mujer, Teresa Urquijo y Moreno, de 28 años, y él serán padres de su primer hijo en los próximos meses. Un bebé del que ya se sabe el sexo, será una niña. “Pronto seremos tres en la familia”, escribió este sábado en su Instagram junto a una foto en la que sale con su mujer. Sin embargo, aún no ha trascendido de cuántos meses está embarazada Teresa.

Desde que se casaron el pasado 6 de abril de 2024, en una boda a la que acudieron el rey Juan Carlos I, primo de Teresa de Borbón Dos Sicilias y Borbón-Parma, abuela de Teresa; y otros miembros de la familiar del rey Felipe VI, uno de sus mayores deseos había sido convertirse en padres. “No puedo tardar mucho, a ver si voy a ser padre-abuelo. Nosotros ponemos de nuestra parte, pero esto nunca se sabe. Sé que, por una cuestión biológica, me voy a perder muchas cosas de mis hijos. No voy a vivir muchas cosas que mis padres vivieron conmigo”, confesó en una entrevista que hizo para el podcast de Vicky Martín Berrocal en octubre.

La hija de Martínez Almeida y Teresa Urquijo nacerá con un pan debajo del brazo. Su padre es alcalde de Madrid y abogado del Estado. Para este 2025, el alcalde de Madrid se subió el sueldo un 2%, un aumento que también se ha aplicado en los concejales y el conjunto de administraciones que tuvieron congelados sus sueldos tres años. Martínez-Almeida ha pasado de cobrar 110.688 euros brutos en 2024 a 112.901 euros en 2025. Así las cosas, Almeida cobra ahora 9.811 euros brutos anuales más que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que permanecerá con su sueldo congelado en 103.090 euros brutos anuales.

El trabajo de Teresa Urquijo y Moreno, mujer de Almeida

Por su parte, Teresa Urquijo y Moreno también tiene un buen puesto de trabajo y sueldo. La mujer de Martínez-Almeida es Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. Empezó como analista de inversión y actualmente es analista asociada del departamento financiero de la compañía Merlin Properties, que es una compañía de inversión inmobiliaria, que cotiza en la bolsa española (Ibex 35) y en la portuguesa, y es líder en la península ibérica. La actividad de la empresa consiste en la adquisición y gestión de activos inmobiliarios comerciales situados en la península ibérica, principalmente en España.

Merlin Properties Socimi SA, dirigida por Ismael Clemente, cuenta con 222 empleados que tienen una muy buena remuneración. Según publicó la revista ‘Forbes’ le pasado mes de abril, es “la compañía que mejor paga a sus empleados más jóvenes”. Les aumentó el sueldo un 20% en los últimos cinco años. Desde 2019, a sus empleados por debajo de 30 años, les ha incrementado su media a más de 32.000€ en las retribuciones anuales, y ahora los empleados más jóvenes perciben un sueldo de 46.000 euros anuales, de media. Una cantidad de dinero que sería la que está cobrando, como mínimo, Teresa Urquijo, que tiene 28 años.

José Luis Martínez Almeida habló así del trabajo de su mujer. “Teresa tiene un trabajo exigente y mi vida no es fácil con los compromisos que llenan la agenda, pero el tiempo que estamos juntos es de calidad. Este verano hemos disfrutado y hemos viajado, hemos podido desconectar”, comentó en el podcast de Vicky Martín Berrocal 'A solas con...'.

Martínez Almeida y su mujer, Teresa Urquijo, en el rastrillo de Nuevo Futuro

El motivo por el que Teresa quiso casarse tan rápido con Martínez Almeida

La periodista Beatriz Cortázar ya reveló dos meses antes de la boda de Martínez Almeida y Teresa Urquijo, por qué ella tenía tanta prisa en casarse. El motivo estaba relacionado con la edad de él, ya que el alcalde es 22 años mayor que la aristócrata. “Ella quiere tener familia y hay una cosa que ella también tenía muy clara... Ella no quiere que el padre de sus hijos sea un cincuentón. Ella no se quería casar con un cincuentón. Ella se casa con uno de 49, pero no es cincuentón, y no es lo mismo. El cambio de década también le afecta y por eso dijo: 'oye, al año que viene no vamos a esperar, que esto luego son 50, hay que tener bebés...”. ”, comentó en ‘Las mañanas de Federico’.

El pasado mes de noviembre, José Luis Martínez Almeida, habló del problema que van a tener su mujer y él cuando tengan hijos. “Mi mujer es muy madridista, muy madridista. El problema va a ser cuando lleguen los hijos, ahí sí que vamos a tener un problema muy serio. Por si acaso, yo en espera de que lleguen los hijos, he cedido prácticamente en todo, a ver si ella tiene la generosidad de ceder sólo en eso. No lo tengo claro del todo”, manifestó en 'El Hormiguero' el pasado mes de noviembre, provocando las risas del público.