La organización del festival Las Noches del Malecón, en Murcia Río, ha suspendido este domingo el concierto que estaba dando Sergio Dalma por la falta de cumplimiento de las medidas anti-Covid por parte del público.

Lo llamativo del asunto es que el propio artista incitaba a los asistentes a levantarse de sus asientos con mascarilla, incumpliendo las normas del recinto.

Según han contado asistentes al concierto, Sergio Dalma pidió cuatro veces al público que se levantara de sus asientos. Ante esto, la organización del evento tuvo que suspender hasta tres veces la actuación.

Lo peor de todo es que el catalán se tomó esto como un pulso, llegando a animar al público a que no hiciera caso: "Vamos a interrumpir el concierto cada vez que les hagan sentarse".

Vergonzoso comportamiento de Sergio Dalma @SDalmaoficial que no empaña el gran trabajo de @nochesmalecon (especialmente de la gente de protocolo y seguridad). pic.twitter.com/O5BEuDj1pI — Pablo Carbonero (@PabloCarbo96) August 1, 2021

El concierto de Sergio Dalma finalmente se cancela

Tras apenas una hora, la organización del evento cancelaba definitivamente el concierto: "Es una pena, yo lo siento muchísimo, pero realmente la organización no tiene la culpa de esto, la tiene el cantante. Él llega sabiendo las normas que tiene que cumplir y ha entrado directamente diciendo que todo el mundo arriba. Entonces, lógicamente, la organización tiene que cortarlo por responsabilidad. Se le ha avisado en varias ocasiones, no ha querido escuchar y ha desafiado a la organización", dijo un miembro de seguridad del evento tras su cancelación, recoge el periódico La verdad.

Sergio Dalma Gtres

El propio festival, Las noches del Malecón, también ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales: "Sentimos mucho lo que acaba de suceder. Llevamos dos meses trabajando sin descanso para que todo salga bien, cumpliendo todas las normas marcadas por el Gobierno Regional y las autoridades sanitarias. Estamos viviendo momentos muy difíciles y no le vemos ningún sentido a actitudes que inciten a saltarse las normas. No hemos tenido ningún incidente hasta esta última noche, hemos sido ejemplo del cumplimiento estricto de las normas y no podíamos dejar que fuera distinto en nuestra última noche".

Sentimos mucho lo que acaba de suceder. Llevamos dos meses trabajando sin descanso para que todo salga bien, cumpliendo todas las normas marcadas por el Gobierno Regional y las autoridades sanitarias. — Las Noches del Malecón (@nochesmalecon) August 1, 2021

No hemos tenido ningún incidente hasta esta última noche, hemos sido ejemplo del cumplimiento estricto de las normas y no podíamos dejar que fuera distinto en nuestra última noche. — Las Noches del Malecón (@nochesmalecon) August 1, 2021

Sergio Dalma pide perdón

Ante la polémica suscitada, Sergio Dalma ha recapacitado y se ha disculpado públicamente: "Me excedí en mi ánimo de intentar que todos disfrutaran, desde su asiento, pero de pie y con mascarilla. Eso incumplió el protocolo (...) y por ello pido disculpas".

También se ha apresurado a recalcar que no es "negacionista": "Cuento con la vacuna desde hace meses. Siempre llevo mascarilla y ayer dejé claro al público que no se la quitara durante mi concierto, ni de pie ni sentado".

Lo cierto es que el cantante sólo incitó a levantarse del asiento. Sin embargo, no estaba permitido, así que le honra pedir disculpas. ¿Tú qué crees?