Santiago Segura, de 55 años, ha experimentado muchos cambios físicos en cuanto a la silueta se refiere. Ha subido y bajado de peso con mucha frecuencia y por obligación del guion, sobre todo cuando ha tenido que interpretar al personaje de Torrente, haciendo verdaderas "barbaridades", según él mismo ha llegado a reconocer.

Este jueves, acudió a 'El hormiguero' para promocionar su última película 'A todo tren: destino Asturias', una comedia familiar que dirige y protagoniza y que es la versión española de la comedia francesa 'Attention au départ', dirigida por Benjamin Euvrard. Este jueves se estrenó en las salas de cine y logró recaudar casi los 200.000 euros, lo que la convierte en el mejor estreno español del año, según datos de la consultora Comscore.

En el programa, Pablo Motos recuperó una foto de un plato con verdura que publicó el actor y director de cine. "Cuando comes esto, ¿eres feliz?". El cineasta respondió: "No, estoy amargado".

Santiago Segura hace ayunos de 36 y 18 horas cuando se pasa con la comida Instagram

Santiago Segura: "Si hay algo espectacular, me pongo ciego y luego hago ayunos de 36 horas o de 18"

Segura explicó que hace unos años no cuidaba nada su dieta. "Yo antes comía bollería industrial, cualquier mierda", confesó.

Ahora ha abandonado la comida procesada y, cuando quiere darse un capricho, se dice a sí mismo: "Si hay algo espectacular, me paso, me pongo ciego, como muy bien", pero luego, para contrarrestar confesó: "Hago ayunos de 36 horas o de 18, pero eso no se lo recomiendo a nadie".

Santiago quiso dejar claro esta última parte, consciente de que Elsa Pataky fue muy criticada hace unos meses en este mismo programa tras confesar que hacía el ayuno intermitente 16:8, conocido como el método 'Leangains', con el que puedes comer durante 8 horas y tienes que ayunar durante 16.

El antes y el después de Santiago Segura tras hacer Torrente Instagram

El director explicó que su dieta es una extraña combinación de una alimentación sana con ayuno, todo basado en el Paleolítico: "Yo he leído que el hombre prehistórico comía cuando cazaba y luego estaba tres días sin comer, o sea, que nuestro organismo...". Motos le interrumpió entonces para decir: "Tampoco le iba tan bien al hombre prehistórico".

Segura quiso dejar claro que no es un ejemplo para nadie y tampoco en cuestiones relacionadas con la alimentación. Además también desveló con ironía que su amigo y compañero de rodaje, Leo Harlem, que también estaba como invitado en el plató, le enseñó "mucho sobre nutrición".

Mientras Leo se comía un bocadillo de patatas fritas con mayonesa durante el rodaje, Santiago llevaba una dieta a base de "tofu y aguacates".

Santiago Segura llegó a perder 50 kilos Instagram

Santiago recurre en sus dietas a esta fruta, a la que considera "un manjar". "Un poco de sal marina, aceite de oliva de primera prensa, un chorrito de lima y a disfrutar", escribió hace unas semanas en sus redes.

En una ocasión llegó a desvelar que perdió 50 kilos con una dieta estricta. "He estado en 116 kilos y de repente he bajado a 80. En la última película de 'Torrente' solo gané 15 kilos porque me daba pereza perderlos. Luego me costó perder los 15 más que 30 cuando era joven".