Fernando Sánchez Dragó, de 84 años, se ha pronunciado tras la polémica que suscitaron las declaraciones del tiktoker Naim Darrechi que confesó que miente a las chicas con las que está diciéndolas que es estéril para eyacular dentro y no tener que usar preservativo.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, denunció los hechos y anunció medida legales. "Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual" y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía", escribió en su cuenta de Twitter.

La consellera de Igualdad del Govern, Mercedes Garrido, anunció que se querellará contra el 'instagramer' mallorquín por abusos sexuales mediante engaño a un número indeterminado de mujeres, por la incitación a la violencia contra las mujeres y contra su libertad sexual, derechos sexuales y reproductivos y por los delitos relacionados que pueda poner de manifiesto la investigación.

La consellera Garrido lamentó que el 'tiktoker' haya puesto a muchas mujeres “en situación de riesgo en cuanto a enfermedades de transmisión sexual y con embarazos no deseados”.

Además, el Instituto Balear de la Mujer ha denunciado a Naim Darrechi en el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos para pedir el cierre de su canal de YouTube y de su cuenta a TikTok.

A pesar del revuelo suscitado, Fernández Dragó ha arremetido contra la política de Podemos tras estas palabras. "Me he acostado, doña Irene, con muchas mujeres de las llamadas decentes y ninguna, jamás, me ha pedido que me pusiera un condón. Que eyaculara fuera, sí, y lo he hecho. Eso se llama respeto", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Después, el escritor, que tiene una relación desde el año 2017 con una periodista llamada Emma, 28 años más joven que él, ha añadido: "Déjelas y déjenos en paz. Métase en sus asuntos y no en nuestras alcobas. Buenos días".

Críticas contra el escritor en las redes

Sin embargo, Dragó, está recibiendo muchas críticas por sus palabras, a las que muchos están tildando de "repugnantes" o de "dar grima".

Entre lo comentarios que está recibiendo en las redes sociales se pueden leer algunos como estos: "Te acostaste con dos niñas y encima de jactaste de ello. Ninguna lección de un pederasta como tú ni del partido de fascistas que te da cobijo", "Las niñas de 13 años no sabían lo que era un condón. Con gentuza como vosotros habría que volver al anuncio de "pezqueñines no gracias, hay que dejarlos crecer" o "Me he acostado, Fernando, con muchas mujeres y jamás ninguna me ha pedido que me pusiera condón porque me lo pongo yo directamente. Buenos días señor repugnante".

La actriz Anabel Alonso también ha reaccionado a la publicación de Sánchez Dragó con un "grima de principio a fin".

