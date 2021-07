Ramón García, de 59 años, y Patricia Cerezo, de 49, han puesto punto y final a su matrimonio tras 24 años casados y dos hijas en común, Natalia, de 17 años, y Verónica, de 14.

La noticia ha causado una gran sorpresa ya que hasta hace poco se les había visto juntos y eran una de las parejas más consolidadas del mundo del corazón, lo mismo que ocurrió con la separación de Amelia Bono y Manuel Martos,

El presentador y la periodista han decidido tomar caminos diferentes y ya viven cada uno en una casa, según publica la revista 'Semana'.

Ramón García y Patricia Cerezo ya viven en casas separadas

El proceso de separación ya lo habrían iniciado, el primer paso ha sido poner a la venta el domicilio familiar de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y se han buscado dos pisos cerca de aquí para seguir manteniendo cierta normalidad y sobre todo, por el bienestar de sus dos hijas.

Aunque por el momento no ha trascendido el motivo de la ruptura, la pareja ha tomado esta difícil decisión desde el cariño que se tienen y de forma amistosa.

Así las cosas este será el primer verano que Ramón y Patricia pasen separados.

Desde hace algunos años les gustaba veranear en las playas de Cádiz, donde les hemos podido ver con sus dos hijas en más de una ocasión.

Ramón García y Patricia Cerezo, en 2018 en Cádiz Gtres

La pareja superó la muerte de un hijo

Nada hacia presagiar la noticia de su separación ya que la última vez que se les vio juntos fue el pasado 29 de mayo en Navalcarnero junto a Ana Soria, la novia de Enrique Ponce, ya que el torero tenía corrida en este pueblo de Madrid.

Ramón García y Patricia Cerezo se conocieron cuando los dos trabajaban en TVE. Él ya era un conocido presentador y ella era azafata. Desde entonces habían permanecido siempre juntos en lo bueno y en lo malo.

La pareja logró superar uno de los peores momentos de su vida: la muerte de su hijo. El propio Ramón habló así de este momento. "Hay veces que te ocurre una desgracia y te toca hacer un directo, y haces el mejor programa de tu vida. Yo he tenido pérdidas personales, e incluso perdí un hijo haciendo un ensayo de un '¿Qué apostamos?'", confesó en el programa 'Lazos de Sangre'.

Su mujer Patricia perdió el hijo que esperaba de manera natural. "Hice el programa, mi mujer estaba sentada allí todavía antes de hacerle el legrado y mis padres estaban al lado. Yo hice el programa, y nadie se enteró", desveló el conductor de 'Grand Prix'.

Ana Soria , Ramón García con Patricia Cerezo en Navalcarnero, el 29 mayo de 2021. Gtres

El padre de Ramón era como un padre para Patricia

Patricia siempre ha sido un gran apoyo para Ramón. En junio de 2020 también les pudimos ver llegar cogidos de la mano al funeral de Álex Lequio, hijo de Ana Obregón, al que el presentador conocía desde muy pequeño debido a la amistad que tiene con la actriz desde hace años.

Un año antes, en noviembre de 2019, Ramón recibió otro duro varapalo, la muerte de su padre Ramón, a los 89 años de edad. Para Patricia, su suegro era como un padre para ella y estaban muy unidos, tal y como demuestran las palabras que le dedicó tras su fallecimiento.

"He tenido la suerte en esta vida de tener al mejor suegro del mundo. Desde el primer día que me conoció, hace más de 25 años, me ha tratado y querido como a una hija", comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram junto a varias fotos de él.

"Quien le ha conocido sabe que no exagero al decir que Ramón es la bondad personificada. Siempre sonriendo, siempre amable, siempre cariñoso. Has sido mi debilidad querido suegro. Y la tuya, tus nietas. Te dejabas hasta despeinar por ellas, que tu hijo decía que jamás permitías que te tocaran el pelo, siempre tan impecable", añadía.

"Me quedo con la tranquilidad de que te has ido en paz, que has tenido una vida maravillosa y, lo mejor de todo, es que estarás ahora con mi padre con el que tanto te reías. Qué alegría le habrá dado al verte. Te quiero, Ramón", se despidió cariñosa.