Risto Mejide ha estado llevando a cabo una campaña de difamación contra el que era su amigo, Josef Ajram, a través de su nuevo programa, Todo es verdad (Cuatro). Durante toda la semana se han emitido anuncios en los diferentes espacios de Mediaset en los que aparecía el Josef, escritor y trader, hablando sobre el KAP (Kundalini Activation Process), un tipo de yoga mental que trabaja con las energías.

En todos estos ganchos publicitarios se dejaba al examigo de Risto Mejide como un embaucador y se presentaba el KAP como una técnica peligrosa que además seguían otros famosos como la instagramer Dulceida o la presentadora Samanta Villar.

Josef Ajram y Risto Mejide, de amigos a enemigos

Josef Ajram, de 43 años, y Risto Mejide, de 46, se conocen desde hace años. Eran amigos. De hecho, cuando el publicista estaba aún casado con Ruth Jiménez, la madre de su hijo Julio, ambos se veían a menudo ya que eran vecinos. Vivían en la misma urbanización de lujo, situada en la zona alta de Barcelona.

También era habitual verlos intercambiar mensajes amables en redes sociales. Una buena relación motivada además por Helena Freijedo, que era la agente de ambos en aquel momento.

Ya no queda nada de todo aquello. Ahora, de hecho, ni siquiera se siguen en redes sociales. ¿Qué pasó entre ellos?

Josef Ajram

Ambos se escribieron antes de la emisión del programa

Antes de comenzar el programa, Josef Ajram publicó un post en su Instagram personal en el que desmontaba lo afirmado por Todo es verdad sobre el KAP y sobre sí mismo. Llama la atención que Josef se refiere a Risto, sin nombrarlo, como "una persona decepcionante".

"Cuarta 'crisis' mediática de mi vida y quizás la que más me duele. No es que me duela porque inventen lo que es KAP. Me duele porque una serie de personas inventan, como portavoz una persona que también ha sido decepcionante, sobre algo que está ayudando a gente y que me ha ayudado a mí", escribió el trader, que se dedica a impartir también cursos de KAP en Madrid.

Josef Ajram se ha puesto la tirita antes de la herida. Nos hemos mandado unos mensajes antes y me ha insistido en que probemos el KAP, pero yo estoy aquí para informar

Poco después, y ya en directo, Risto Mejide habló sobre su examigo: "Josef Ajram se ha puesto la tirita antes de la herida. Nos hemos mandado unos mensajes antes y me ha insistido en que probemos el KAP para que veamos cómo es. Yo no estoy aquí para probar cosas, sino para informar", aseguró el presentador, dejando patente que entre ellos hay un rencor que viene de tiempo atrás.

Risto Mejide, una persona "decepcionante"

Al final de la emisión se trató el tema del KAP y Risto Mejide, no sabemos si influenciado por lo que estaba liando Josef Ajram en las redes sociales (movilizó a miles de personas a su favor y en contra del programa), reculó de forma notable.

Mientras los expertos invitados al espacio aseguraban que el KAP era peligroso, etc., el presentador lo defendió, sorprendiendo a todos los presentes y también a la audiencia, pues llevaban echando pestes sobre esta técnica desde la pasada semana.

“Pues que la gente vaya a este tipo de historias... si les hace sentir bien ¿cuál es el problema? Realmente si no estás sustituyendo ningún tipo de tratamiento médico, es como si te das un masaje y te sienta bien. ¿Cuál es el problema?”, dijo, echando un cable al que durante unos años fue su gran amigo.

Eran amigos en el año 2017

Antes de llevarse mal, en 2017, Risto Mejide invitó a Josef Ajram a Chester in love, un programa de entrevistas que presentaba también en Cuatro. Allí Josef Ajram dijo que los atentados de Nueva York del 11 de septiembre de 2001 le habían hecho ganar mucho dinero en bolsa.

"Comenzamos a vender acciones y, cuando el segundo avión chocó contra otra torre todo comenzó a bajar a una velocidad que no era asimilable. La bolsa se colapsó y, al final del día, compré las acciones que había vendido a un precio mucho más barato. Lamentablemente, gané dinero", dijo el trader.

Todo el mundo se le echó encima y él dio estas declaraciones a un medio de comunicación: "Risto Mejide es muy cínico. A veces no pregunta lo que quiere preguntar sino lo que el espectador quiere oír. Nadie en su sano juicio puede pensar que yo deseara que aquello fuera un atentado".

A pesar del revuelo suscitado y de llamar "cínico" a Mejide, el conferenciante, que tiene varios libros superventas publicados con las editoriales Deusto y Alienta, no aseguró estar a malas con el programa: "El mundo de la bolsa siempre está visto como el malo de la película, pero no, estoy muy contento con la edición [de la entrevista] y creo que han sido muy justos".

Josef Ajram en el programa de Risto Mejide en 2017

Quizá esto fue el comienzo del fin de su amistad, pero todo parece indicar que ocurrió algo más grave tras este 2017... Algún día conoceremos qué pasó realmente entre ellos y cómo han llegado a este punto de jugar con sus respectivas reputaciones.