Desde que Penélope Cruz entró en la vida de la familia Bardem ha sido sumamente discreta en todo lo que concierne a su vida privada. Ni la prensa ni el público saben apenas nada de su intimidad debido a que no suelta prenda. Una regla, no sabemos si impuestas por el entorno, que a veces se salta en entrevistas con medios extranjeros y que ha vuelto a burlar este fin de semana a raíz de la muerte de su suegra, Pilar Bardem.

La actriz ha fallecido este sábado a las 82 años en la clínica Ruber de Madrid debido a una enfermedad pulmonar distinta a la covid. La madre del marido de Penélope Cruz, Javier Bardem, ha muerto al no poder superar "una crisis respiratoria" que la mantenido ingresada desde hace días, según han confirmado a Efe fuentes del sector cinematográfico.

Esta dura pérdida ha impulsado a Penélope Cruz a publicar una emotiva carta de despedida en su perfil de Instagram, sorprendiendo a todos, pues aunque era de sobra conocido el amor que sentía hacia la abuela de sus dos hijos, no es nada habitual que nuestra actriz más internacional se abra en canal de esa forma.

Penélope Cruz se salta las reglas para despedir a su suegra, Pilar Bardem

La relación entre Javier Bardem y Penélope Cruz siempre se ha caracterizado por el sumo cuidado que han puesto en su esfera más privada. De hecho, no es nada habitual que aparezcan en la prensa española, por eso causó un gran enfado en el entorno familiar esta portada que protagonizaron hace unos días.

Aun así, cuando la ocasión lo merece se saltan esta regla del silencio que impera desde que comenzaron su relación, en 2007 de forma oficial aunque se conocían desde hacía 30 años. La muerte de Pilar Bardem ha sido tan importante para la familia que Penélope no ha dudado en publicar unas emotivas palabras en sus redes sociales.

"¡Querida Pilar! Miro esta foto y me pregunto cuál habría sido nuestra reacción si alguien nos hubiese dicho en ese momento que el destino tenía maravillosos planes para unirnos más allá del cine. Que aquel parto con Pedro fue también un ensayo de la vida misma", escribe la intérprete junto a esta fotografía, un fotograma de Carne trémula, la película de Pedro Almodóvar donde ambas trabajaron, junto a Javier Bardem, en 1997.

"¿O quizás ahí las dos ya lo sabíamos? ¡Siempre fuiste tan buena conmigo! No se puede soñar una suegra mejor. Gracias por todo el amor que nos has dado, a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mí me has dado muchísimo", continúa.

"Gracias por haberte puesto siempre del lado del que más lo necesita. Por alzar tu voz ante las injusticias. Por dejarte la piel luchando por mejorar las condiciones de vida de los miembros más necesitados de nuestro sector, sin esperar nunca nada a cambio. No se puede olvidar que en nuestra profesión muchas cosas han mejorado gracias a tu grandísimo esfuerzo a lo largo de los años, sin rendirte en ningún momento. Eres admirable. ¡Gracias por compartir conmigo todos estos años tu sabiduría y tu humor! Te quiero muchísimo. Siempre te llevaré en mi corazón. Gracias, Pilar", termina la carta de Penélope Cruz a su suegra, en la que también añade estas dos fotos en blanco y negro:

Pilar Bardem, una carrera que comenzó en los años 60

Pilar Bardem, madre de Carlos, Mónica y el oscarizado Javier Bardem, fue presidenta de la AISG (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) y ha protagonizado multitud de películas a lo largo de una dilatada carrera que comenzó en la década de los 60.

Pilar Bardem arrastraba desde hace años problemas respiratorios por los que sus familiares estaban preocupados. Sus achaques la obligaban a llevar siempre una botella de oxígeno.

Ya en 2018, como consecuencia de estos problemas de salud, la intérprete no pudo acudir a recoger la placa con la que la Semana de Cine Español de Carabanchel quiso reconocer su trayectoria como actriz.

Bardem también fue conocida por su compromiso político. La actriz nunca ocultó su afinidad con la izquierda y llegó a protagonizar campañas contra el Gobierno de PP, cuando lideró la Plataforma en Defensa de la Cultura contra el IVA.

DEP.