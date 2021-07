El 'influencer' mallorquín, Naim Darrechi, de 18 años, ha vuelto a protagonizar otra polémica. Esta vez ha traspasado los límites y está siendo muy criticado después de que haya confesado en el canal del youtuber Mostopapi lo que es capaz de hacer para no usar preservativo en las relaciones sexuales.

Todo comenzó cuando Mostopapi le preguntó al joven por el uso del preservativo y este sin ningún tipo de reparo dijo que no lo usa. "No puedo... Me cuesta mucho con condón. Nunca lo utilizo", señaló.

Naim, que tiene 26,8 millones de seguidores en la plataforma tiktok, continuó diciendo: "Hasta que un día dije: 'Es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así después de tantos años. Voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema'. Y nunca ha pasado nada y ya estoy empezando a pensar que tengo un problema".

Mostopapi incrédulo por lo que acababa de soltar el mallorquín, le preguntó: "¿Pero a ver, cuando acabas dentro, ellas no te dicen nada, en plan 'hey, bro'...?".

"Sí pero bueno... yo les digo, tranquila, que soy estéril", indicó como si nada.

"Pero bueno tío, ¿qué dices?", le dijo entre risas, sin condenar o recriminarle la actitud repulsiva que tiene con las mujeres.

Naim continuó explicando lo que les cuenta a las chicas con las que tiene relaciones. "Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos y para cuando llegue el hijo, bendito sea, pero es que yo creo que no llega, monstruo, que ahí hay algo que no...".

Ahora habrá que esperar a conocer la reacción de la novia de Naim, la instagramer barcelonesa y tiktoker Mar Lucas, con la que tiene una relación desde diciembre de 2020.

Críticas contra Naim Darrechi y Mostopapi: "Eso es violación"

La polémica tras estas declaraciones no se ha hecho esperar y en las redes no paran de lloverles las críticas tanto a Naim Darrechi como a Mostopapi.

Se pueden leer algunas como estas: "Si digo lo que pienso me cierran la cuenta. Este subser afirmando en un vídeo que no se pone condón es el mismo que afirma estar en contra del aborto??? y las risas del entrevistador Mostopapi??? Naim tiene 26 millones de seguidores en TikTok (la mayoría niñas)", "Lo de Naim Darrechi y Mostopapi es vomitivo y espero que las redes sociales, las marcas y los propios usuarios den de lado a estos infraseres que se hacen llamar influencers".

U otras como estas: "Naim Diarrechi y Mostopapi dando todo el ascazo, cero sorpresas", "¿Pero qué mierda es esto? Correrte dentro de una tía sin consentimiento es violación, y además el infraser que te entrevista se ríe cuando fardas de engañarlas diciendo que estás operado. ESCORIA".

