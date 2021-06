Melissa Jiménez y Marc Bartra se encuentran en Ibiza, disfrutando de unos días libres, ya que el jugador de fútbol no ha sido convocado por Luis Enrique para jugar la Eurocopa, como Sergio Ramos. En las aguas cristalinas de la isla balear hemos visto al matrimonio, muy bien acompañado.

La periodista y el deportista lucieron sus esculpidos cuerpos con un grupo de amigos. Se dieron un romántico baño y no faltaron los abrazos, los besos y los juegos propios de enamorados.

Melissa Jiménez y Marc Bartra, muy enamorados en Ibiza

Melissa Jiménez dejó el periodismo para dedicarse a su familia y, en especial, a los tres hijos que tiene con Bartra: Gala (6 años), Abril (3) y Max (1). La joven, de 34 años, se dedicaba a cubrir las carreras de motos, algo que a lo que no volvería: "El periodismo me gustaría, pero no las motos, creo que es una etapa de mi vida que ya pasé. Estuve casi cinco años, pero ahora no es lo que toca, aunque hace poco me lo replanteé, pero no me apetece mucho. Siendo madre, ese tipo de periodismo es muy difícil de compaginar", dijo a Hola.

De momento, está centrada en su trabajo en redes sociales y en su marido e hijos. También en ella misma, pues se cuida mucho a juzgar por el cuerpazo que luce:

La relación entre Melissa Jiménez y Marc Bartra salió a la luz a mediados de 2014 y se formalizó el 18 de junio de 2017 con una boda celebrada en Argentona (Barcelona). Ahora mismo se encuentran residiendo en Sevilla, ya que a él lo ficharon como jugador del Betis.

Como vemos, hoy, siete años después de conocerse, siguen tan enamorados y fogosos como el primer día, pues las miradas y toqueteos que se hacían en Ibiza así lo demuestran:

¿Qué opinas de Melissa Jiménez y Marc Bartra?