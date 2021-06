El bailaor Joaquín Cortés y su mujer Mónica Moreno están muy preocupados por la salud de su bebé Andreas, nacido el pasado mes de febrero.

El hijo de la pareja se encuentra muy grave y está ingresado desde hace unos días en la Clínica San José de Madrid por un virus respiratorio que es más peligroso que el coronavirus, según ha explicado el propio artista.

Mónica ha publica en Instagram varios Storys en los que va explicando cómo se encuentra el pequeño. En uno de los últimos vídeos que ha publicado, se la escucha decir: "Bajamos a la UCI gracias a Dios, sigue con el mismo nivel de oxígeno y respirando con la máquina. Está estable que ya es mucho. Llevo tres días durmiendo en el hospital".

El hijo de Joaquín Cortés está muy grave en el hospital Instagram

Joaquín Cortés: "Ha dado positivo en un virus que provoca bronquiolitis y es más peligroso que el covid"

Por su parte, el bailaor ha pedido oraciones para su hijo pequeño y ha escrito en las redes sociales: "Nuestro budita ha dado positivo en un virus que se llama VRS y provoca bronquiolitis. Es más peligrosa en bebés que el Covid, más agresivo aún", ha señalado en las redes sociales donde ha pedido también oraciones para su hijo pequeño.

Después ha explicado, junto a la foto del bebé: "Ahora mismo está respirando gracias a uno de esos aparatos que tanto faltaron durante la pandemia y por los que tanta gente se fue. Es increíble. Ahora está ayudando a que nuestro hijo respire".

Joaquín ha contado que su hijo empezó a sentirse mal el pasado jueves: "No le llevamos al médico porque no tenía más síntomas. El viernes y el sábado estuvo durmiendo muchísimas horas y eso nos mosqueó".

Sin embargo, cuando la pareja decidió ir con el bebé al hospital, su estado de salud ya era grave puesto que su saturación de oxígeno estaba ya por debajo de 90.

El hijo pequeño de Joaquín Cortés y Mónica Instagram

La mujer del bailaor, muy preocupada por su otro hijo

La mujer de Joaquín Cortés, la psicóloga Mónica Moreno tiene además varias preocupaciones tras el ingreso de su hijo pequeño en el hospital. "Es la primera noche que voy a pasar sin mi hijo desde que lo parí", señala en otro de los Story de Instagram haciendo referencia a su otro hijo, Romeo, de dos años.

La esposa del bailaor ha relatado lo mal que llevaba ver a su hijo mayor Romeo tan triste por su ausencia y debido a que sabe que su hermanito está en el hospital.

Mónica cuenta que cuando fue a casa Romero se alegró de verla y le dio muchos besos pero luego podía ver en su mirada que no entendía lo que estaba pasando y por qué le había dejado solo y se había ido.

Además otra de las preocupaciones de la mujer de Cortés es que como no le puede dar el pecho a su hijo pequeño, no sabe si luego ya no lo querrá y ella no quería cortar la lactancia materna.