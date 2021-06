La cuarta gala de 'Mask Singer 2' nos volvió a sorprender y por partida doble ya que se conoció quiénes estaban bajo dos de las máscaras del programa. Los nombres de los famosos que se desvelaron fueron los de Paloma San Basilio, que era Ángel, y Eva Hache, que era Cactus.

La cantante, de 70 años, dejó con la boca abierta a todos, tanto a los miembros del jurado -Los Javis, José Mota y Paz Vega-, como a Ana Obregón que fue como invitada especial, que no lograron acertar quién se escondía bajo la máscara de Ángel.

Paloma explicó los motivos que le habían llevado a aceptar concursar en el programa de Antena 3: "Lo que más me gusta del mundo es un disfraz. Me mandaron este angelito y me comieron el coquito. Yo dije que este angelito me lo tengo que poner", señaló.

Después continuó diciendo: "Además la gira de 'Más cerca' está más lejos porque tuve que suspender todos los conciertos y luego soy una niña y juego. Me gusta jugar".

Paloma San Basilio, que era Ángel, dice que lo que peor llevó es estar callada

San Basilio estuvo sembrada y muy graciosa. "Yo a partir de ahora voy a cantar tipo Katy Perry" y se mostró muy feliz de haber participado: "Es que aprendes un montón. En la vida tienes que ser flexible y atreverte. Yo soy muy atrevida. Si me he cruzado el Himalaya... Me gusta todo lo que tiene un poco de adrenalina".

Paz Vega le preguntó entonces cómo había llevado "todo el tema de meterte en una furgoneta" para que nadie les descubra. "Tú sabes lo que es meterte en una calle a las 8:30, que es una hora buena para ponerte a hacer cosas. Ponerte todo en un espacio reducido. Yo como la hormiga atómica y una hora en silencio. ¡Yo casi una hora en silencio con lo que me cuesta a mí!", señaló.

Paloma consiguió que nadie de su entorno descubriera que iba a participar en 'Mask Singer'. "En casa como siempre hago algo, dije: 'voy a hacer un programa' y no me han preguntado, solo que si iba a cantar y dije que sí".

Después increpó a Javier Ambrossi: "Me sentó fatal que me dijeras que mi acento inglés es de Los Ángeles de San Rafael", señaló provocando las risas.

Eva Hache se escondía bajo la máscara de Cactus

La segunda máscara de la noche que se destapó fue la de la actriz, presentadora y cómica Eva Hache. Ninguno de los miembros del jurado lograron acertar su nombre salvo Ana Obregón.

"Yo te escuché cantar en Youtube con Vintache y digo: '¡Pero cómo canta esta mujer!' y cuando te he visto cantar, los acentos... digo es actriz, cómica y canta que te mueres", explicó Ana.

"¡Qué fuerte! ¡Eres lístisima tía! ¡Qué inteligente eres!", le dijo Eva a la actriz.

Ni siquiera Arturo Valls se había dado cuenta de que ante sus ojos tenía a su amiga. "Te ha pillado la bióloga. Mira que te he oído cantar y hemos cantado juntos mil veces pero ese chorro nunca lo había oído", señaló el presentador. Eva apostilló bromeando: "Ni yo tampoco".

Después la actriz y humorista explicó una de las pistas que había despistado totalmente al jurado. "Segovia está a 30 kilómetros de Las Vegas, de Las Vegas de Matute", explicó haciendo referencia al nombre de un pueblo.

Cuando le preguntaron cómo había resultado la experiencia, la cómica dijo: "Me ha encantado. Mucho ja ja pero me cago en vuestra madre. Me molesta mogollón. Eran unas canciones... Os odio".

Ana Obregón: "Me estáis haciendo pasar un día tan bonito lejos de mis penas"

Además de la sorpresa que causó el descubrir la identidad de las dos famosas que estaban bajo las máscaras de Cactus y Ángel, fue un placer ver a Ana Obregón feliz y disfrutando del programa después de sufrir el duro varapalo de la muerte de su hijo Álex Lequio.

"Me estáis haciendo pasar un día tan bonito lejos de mis penas", admitió la actriz emocionada.

La polifacética Ana hizo alarde en el programa de su buen sentido del humor: "Me iba a traer las lentillas y he dicho que las llevaba pero las puse por la noche en el vaso y me las he bebido", dijo provocando las risas de todos.

Paz vega quiso darle como recuerdo una camiseta con la imagen de Catrina, máscara bajo la que la actriz se escondió en la primera edición de 'Mask Singer', donde resultó ganadora.